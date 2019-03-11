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Общество

Поклонская взбесила украинцев книгой о Крыме

Наталья Поклонская. Фото: www.globallookpress.com
Автобиографическая книга бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской вызвала ожидаемую реакцию в Киеве. СМИ и соцсети набросились на депутата Госдумы, осыпая ее оскорблениями.
прочитано 427 раз

Украинские СМИ утверждают, что Наталья Поклонская "опозорилась" своей автобиографией. Сама автор книги "Крымская весна: до и после. История из первых уст" на презентации заявила, что предвидит бурную реакцию, которую вызовет это издание в Незалежной.

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Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

"Молодец! Растет! Порнографию ее мы уже видели", "Деточка после стояния на коленях совсем возвысилась?", "Следующим – порноальбом?", "А памятник она себе еще не поставила, что ли?", – упражняются в остроумии комментаторы. Особое раздражение вызвал тот факт, что выход в свет книги приурочен к пятой годовщине "аннексии" (по терминологии "патриотов") Крымского полуострова.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская презентовала свою автобиографию "Крымская весна: до и после" 10 марта. Презентация проходила в парадной столовой Ливадийского дворца. В ней участвовал и муж Поклонской Иван Соловьев, который выступил соавтором книги.

Наталья Поклонская уверена, что каждый читатель найдет для себя в книге что-то интересное. Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что выход книги приурочен к пятилетию "крымской весны", передает РИА Новости.

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По мнению Натальи Поклонской, украинским спецслужбам эта книга будет особо интересна. Бывший прокурор Крыма уверена, что издание признают на Украине экстремистским. "Крымская весна" станет настольной книгой у руководства СБУ и генпрокурора Украины, убеждена Поклонская.

Автор: Андрей Евлампиев11 марта 2019, 10:29
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