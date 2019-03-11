Поклонская взбесила украинцев книгой о Крыме

Автобиографическая книга бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской вызвала ожидаемую реакцию в Киеве. СМИ и соцсети набросились на депутата Госдумы, осыпая ее оскорблениями.

Украинские СМИ утверждают, что Наталья Поклонская "опозорилась" своей автобиографией. Сама автор книги "Крымская весна: до и после. История из первых уст" на презентации заявила, что предвидит бурную реакцию, которую вызовет это издание в Незалежной.

"Молодец! Растет! Порнографию ее мы уже видели", "Деточка после стояния на коленях совсем возвысилась?", "Следующим – порноальбом?", "А памятник она себе еще не поставила, что ли?", – упражняются в остроумии комментаторы. Особое раздражение вызвал тот факт, что выход в свет книги приурочен к пятой годовщине "аннексии" (по терминологии "патриотов") Крымского полуострова.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская презентовала свою автобиографию "Крымская весна: до и после" 10 марта. Презентация проходила в парадной столовой Ливадийского дворца. В ней участвовал и муж Поклонской Иван Соловьев, который выступил соавтором книги.

Наталья Поклонская уверена, что каждый читатель найдет для себя в книге что-то интересное. Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что выход книги приурочен к пятилетию "крымской весны", передает РИА Новости.

По мнению Натальи Поклонской, украинским спецслужбам эта книга будет особо интересна. Бывший прокурор Крыма уверена, что издание признают на Украине экстремистским. "Крымская весна" станет настольной книгой у руководства СБУ и генпрокурора Украины, убеждена Поклонская.