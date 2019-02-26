Лукашенко пошел на крайние меры из-за резни
В белорусском городе Столбцы ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. 15-летний юноша скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОНа, передает Life.ru.
Сразу после трагедии Александр Лукашенко заявил, что в школах "полный бардак, какого никогда еще не было". По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, напоминает RT.
Согласно результатам медосвидетельствования, подросток не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических или психотропных веществ. Еще одно уголовное дело в отношении злоумышленника возбудили по статье о покушении на убийство: он успел ранить двух учащихся. Пострадавшие попали в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Александр Лукашенко поручил своим представителям взять происшествие в Столбцах на особый контроль и проанализировать причины трагедии. Глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что этот случай для каждого чиновника должен стать сигналом и поводом задуматься. Она напомнила о том, как важно вовлекать детей в занятия спортом и кружковую деятельность. Ребенка нужно оторвать от компьютера, где много негативной информации, чтобы он не замыкался в себе и был в коллективе, заявила глава администрации Лукашенко.
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