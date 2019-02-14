Влипших в передрягу с подкупом Друзя и Бера предупредили о тяжелых последствиях

Адвокат Анна Давыдова с правовой точки зрения оценила нашумевшую историю, в которой оказались замешаны главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер и магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь. При этом юрист подчеркнула, что окончательную точку в неприятном деле должен поставить орган предварительного расследования, после производства проверки по заявлению Бера.

"Я полагаю, что действия господина Бера подлежали бы квалификации как покушение на коммерческий подкуп, поскольку господин Друзь не получил предполагаемых денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, согласно аудиозаписи с голосами двух мужчин, которыми, по версии господина Бера, являются он сам и господин Друзь, – заявила "Дни.ру" Анна Давыдова. Вместе с тем, она добавила, что факт причастности к совершению преступления необходимо доказать, несмотря на то, что господин Друзь утверждает, что именно Бер предложил ему похитить денежные средства, указанным в аудиозаписи способом (выдачей правильных ответов).

Адвокат считает, что исходя из предварительного прослушивания аудиозаписи, версия господина Бера более правдоподобна и соответствует той ситуации, которую он описал. "Соответственно, его привлечение к уголовной ответственности маловероятно, исходя той информации, которая имеется в данный момент (аудиозапись разговора Бера и Друзяу) и пояснения Друзя о том, что с указанным предложением обратился к нему Бер", – пояснила юрист.

По словам Давыдовой, Александр Друзь подтвердил факт состоявшегося телефонного разговора, и не стал отрицать, настаивая на том, что он не является собеседником разговора, зафиксированного в аудиозаписи. "Что касается действий господина Друзя, исходя из содержания разговора аудиозаписи, они могут быть квалифицированы как покушение на мошенничество, поскольку господин Друзь не получил предполагаемых денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, то есть совершил неоконченный состав преступления по независящим от него причинам (Бер предоставил ему правильные ответы только до 9 вопроса)", – высказалась адвокат.

Вместе с тем, Давыдова заявила, что статьи "Дача взятки" и "Получение взятки" не могут быть применены в данной ситуации. Ведь, по ее словам, "господин Бер является ненадлежащим субъектом и не может быть взяткополучателем".

"Но окончательную точку в этом неприятном деле должен поставить орган предварительного расследования, после производства проверки по заявлению господина Бера", – подчеркнула адвокат. "В случае возбуждения уголовного дела необходимо будет доказать причастность конкретного лица и квалифицировать действия участников на основании тех доказательств, которыми будет располагать орган предварительного расследования, поскольку принцип презумпции невиновности превыше всего – виновным человек становится только после вступления обвинительного приговора суда в законную силу", – заключила Анна Давыдова.