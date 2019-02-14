Влипших в передрягу с подкупом Друзя и Бера предупредили о тяжелых последствиях
"Я полагаю, что действия господина Бера подлежали бы квалификации как покушение на коммерческий подкуп, поскольку господин Друзь не получил предполагаемых денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, согласно аудиозаписи с голосами двух мужчин, которыми, по версии господина Бера, являются он сам и господин Друзь, – заявила "Дни.ру" Анна Давыдова. Вместе с тем, она добавила, что факт причастности к совершению преступления необходимо доказать, несмотря на то, что господин Друзь утверждает, что именно Бер предложил ему похитить денежные средства, указанным в аудиозаписи способом (выдачей правильных ответов).
Адвокат считает, что исходя из предварительного прослушивания аудиозаписи, версия господина Бера более правдоподобна и соответствует той ситуации, которую он описал. "Соответственно, его привлечение к уголовной ответственности маловероятно, исходя той информации, которая имеется в данный момент (аудиозапись разговора Бера и Друзяу) и пояснения Друзя о том, что с указанным предложением обратился к нему Бер", – пояснила юрист.
По словам Давыдовой, Александр Друзь подтвердил факт состоявшегося телефонного разговора, и не стал отрицать, настаивая на том, что он не является собеседником разговора, зафиксированного в аудиозаписи. "Что касается действий господина Друзя, исходя из содержания разговора аудиозаписи, они могут быть квалифицированы как покушение на мошенничество, поскольку господин Друзь не получил предполагаемых денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, то есть совершил неоконченный состав преступления по независящим от него причинам (Бер предоставил ему правильные ответы только до 9 вопроса)", – высказалась адвокат.
Вместе с тем, Давыдова заявила, что статьи "Дача взятки" и "Получение взятки" не могут быть применены в данной ситуации. Ведь, по ее словам, "господин Бер является ненадлежащим субъектом и не может быть взяткополучателем".
"Но окончательную точку в этом неприятном деле должен поставить орган предварительного расследования, после производства проверки по заявлению господина Бера", – подчеркнула адвокат. "В случае возбуждения уголовного дела необходимо будет доказать причастность конкретного лица и квалифицировать действия участников на основании тех доказательств, которыми будет располагать орган предварительного расследования, поскольку принцип презумпции невиновности превыше всего – виновным человек становится только после вступления обвинительного приговора суда в законную силу", – заключила Анна Давыдова.
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