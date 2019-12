Скончалась автор главной песни из сериала "Друзья"

Американская композитор Элли Уиллис, написавшая музыку к популярному комедийному сериалу "Друзья", скончалась в возрасте 72 лет в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Vse42.ru.

Известность Уиллис принесла песня I'll Be There for You, которую исполнила группа The Rembrandts. Она играла на фоне вступительной заставки к сериалу и полюбилась фанатам. Женщина дважды становилась лауреатом премии "Грэмми" за саундтрек к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" и работу в мюзикле "Цветы лиловые полей".