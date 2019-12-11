Жестокое избиение депутата в Верховной раде сняли на видео

Член кабинета министров Украины Андрей Якобчук на своей странице в "Фейсбук" выложил видео очередной потасовки в стенах украинского парламента. "Такого махача Верховная рада давно не видела!" – едва скрывая восхищение подписал он ролик.
Потасовку затеяли бывшие "свободовцы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Они взяли в окружение депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца, после чего налетели на него с кулаками. Таким привычным для украинской политической традиции, но необычным для других людей способом они попытались убедить парламент снять с обсуждения закон о рынке земли. "Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде", – цитирует "Царьград" заявление партии президента, появившееся после инцидента.
Примечательно, что ранее СМИ обсуждали драку, произошедшую в стенах рады уже внутри партии "Слуга народа". Причиной конфликта было желание одного народного избранника защитить честь дамы, которую оскорбил его коллега. От этого потасовка сразу приобрела флер рыцарского ристалища или дуэли.
Впрочем, сам инцидент на видео не попал. Запись запечатлела лишь спикера Рады, жаловавшегося на то, что парламентарии ведут себя как в детском саду.
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