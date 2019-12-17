Зеленский погнал в шею разбазарившую миллионы жену Порошенко

О мотивах ухода с поста главы фонда Марина Порошенко рассказала в видеообращении. Причина – давление нынешнего руководства страны во главе с Владимиром Зеленским.
Порошенко уверяет: единственная претензия к ней – фамилия. "Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет", – сказала жены экс-президента.
Бороться за пост главы Украинского культурного фонда она не намерена, так как "имеет честь". Сложить полномочия супруга бывшего главы государства решила добровольно.
Честь Марина Порошенко действительно имеет, но, видимо, совсем не в том смысле, в котором принято думать. Пользователи Сети намекают на сомнительные финансовые схемы и коррупцию в рядах фонда.
"Забыла рассказать, что управляемый ею фонд раздает сотни миллионов гривен, а получателями средств нередко становятся родственники высших чиновников", – пишет телеграм-канал "Шептун".
Украинская общественность вновь обратила внимание на подзабытую супругу экс-президента после принятия нового бюджета в первом чтении. Журналисты проанализировали документ и выяснили, что Марина Порошенко продолжает получать круглые суммы из государственного бюджета.
Оказалось, что в 2020 году на счета Украинского культурного фонда должно было поступить около 700 миллионов гривен. Между тем сама Порошенко в беседе с журналистами не смогла назвать ни одного конкретного проекта, реализованного ее фондом за последние годы.
Популярные темы форума
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Умер Юрий Лужков
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
Переспала с сыном подруги.
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Нужен совет.
Зачем бедные плодятся?
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мой первый мужчина