"Это знак!": черный кот сорвал запись телепрограммы о ядерной войне
Очередной эфир передачи был посвящен угрозе ядерной войны, которая по мнению многих собравшихся в студии экспертов, может вскоре стать реальностью. На словах одного из гостей "Войну считают допустимой" в студию неспешно зашел кот черного цвета.
Ведущий шоу Роман Бабаян умолял животное не переходить ему дорогу, однако пушистик, направился именно к нему. После шоумен погладил незваного гостя за ушком.
Отметим, что эксперт Игорь Коротченко очень эмоционально отреагировал на появление зверька в студии. "Это знак!" – несколько раз прокричал он.
Не обнаружив ничего интересного, пушистик покинул съемочную площадку, под смех и аплодисменты гостей. "Ядерная война подкралась на мягких лапах", – охарактеризовал произошедшее один из экспертов. Об этом сообщается на сайте телеканала.
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