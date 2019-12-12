Собчак раздавлена из-за внезапной смерти

Страшный инцидент произошел на железнодорожной станции "Иркутск-Сортировочный" вечером 11 декабря. 20-летний солдат ушел из жизни.
Военнослужащий оказался в Иркутске проездом с запада на восток страны в составе военного караула, который сопровождал некий груз, передает "Вести-Иркутск". В полиции сообщили, что тело молодого человека увезли представители военного следственного управления.
Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Уточняется, что поводом для трагедии могла стать ссора погибшего с девушкой.
На страшную новость отреагировала Ксения Собчак. "Кажется, не проходит и недели без трагедий в российской армии((" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – написала телеведущая в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Судя по всему, гибель солдата раздавила ее морально – журналистка приняла трагедию близко к сердцу.
Напомним, ранее Ксения Собчак прокомментировала смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Ведущая отметила, что вместе с ним общественность утратила часть своего прошлого. "Ушел старик Батурин... Эпоха!" – высказалась знаменитость в "Телеграм".
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