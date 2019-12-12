Стала известна настоящая причина смерти Лужкова

Стала известна одна из правдоподобных версий смерти бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Врач-кардиолог Филипп Копылов прокомментировал вероятные причины.

На данный момент существуют три версии произошедшего – осложнения после операции, анафилактический шок и неудачное проведение такой рутинной процедуры как коронорография. Во время нее пациенту вводят в коронарные артерии контрастное вещество и изучают сосуды в рентгеновском свете. Так медики пытаются понять, насколько сужены артерии из-за атеросклеротических изменений. Делают процедуру под местной анестезией. Впрочем, возникает вопрос – разве при таком виде обследований умирают?

Профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врачу-кардиолог Филипп Копылов рассказал журналистам, что технология проведения процедуры уже давно отработана и умереть от нее слишком сложно. Разве что может возникнуть аллергическая реакция на контрастное вещество, но это случается слишком редко, хотя медики перед этим и не проводят тестов на аллерген. Кроме того, профессор заметил, что даже преклонный возраст не является противопоказанием для коронарографии.

"Сегодня нередко коронарографию совмещают сразу с лечебными процедурами. Например, заметив атеросклеротическую бляшку, перекрывающую сосуд, устанавливают стент. Вот в таких случаях риск повышается. В частности, возможен разрыв бляшки с образованием тромба", – подчеркнул Копылов в интервью с журналистами газеты "Комсомольская правда".

Таким образом одной из самых вероятных причин смерти Лужкова является осложнение после операции или же некомпетентность медицинского сотрудника, который подбирал для него вид наркоза. Стоит отметить, что перед хирургическим вмешательством с пациентом проводится тщательная работа. Врач-анестезиолог выясняет, какие препараты человек принимает, на что у него имеется аллергия и, исходя из этого, подбирает нужную дозу наркоза.