Стала известна дата похорон Лужкова

Похороны Юрия Лужкова пройдут в четверг, 12 декабря, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Отпевание начнется в 11:00 мск в храме Христа Спасителя. Его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проститься с бывшим градоначальником можно будет с 07:00 до 14:00.

Напомним, что Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в Мюнхене, где ему провели операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения. Бывший мэр Москвы умер, не приходя в сознание, передает НСН.