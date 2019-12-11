Стала известна дата похорон Лужкова

Похороны Юрия Лужкова пройдут в четверг, 12 декабря, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Отпевание начнется в 11:00 мск в храме Христа Спасителя. Его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проститься с бывшим градоначальником можно будет с 07:00 до 14:00.
Напомним, что Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в Мюнхене, где ему провели операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения. Бывший мэр Москвы умер, не приходя в сознание, передает НСН.
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