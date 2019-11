Никогда не надоест: составлен список любимейших песен россиян

Многие, даже самые трогающие душу композиции, рано или поздно надоедают. Эксперты составили рейтинг любимых хитов, которые россияне дослушивают до конца.



Не секрет, что язык музыки понятен всем, вне зависимости от пола, расы и возраста. Вероятно поэтому в мире сложно найти хоть одного человека, который бы не любил на досуге послушать любимые песни. Впрочем, выяснилось, что большинство отдают предпочтение не самым популярным жанрам музыки – року и соулу. Стоит отметить, что сейчас в мире куда больше преобладает любовь к поп-направлению.

Тем не менее, первую строчку рейтинга заслуженно занимает композиция американской рок-группы My Chemical Romance – Welcome To The Black Parade. Примечательно, что клип коллектива, опубликованный в 2006 году, собрал на видео-хостинге YouTube более 127,5 миллионов просмотров.

Второе почетное место рейтинга музыкальных предпочтений досталось композиции в жанре соул I Will Always Love You, которую в 1992 году исполняла знаменитая певица Уитни Хьюстон. Песня настолько пришлась по душе кинематографистам, что ее даже вставили в одну из знаменитых картин о Терминаторе, сообщает ToDay News Ufa.

Замыкает тройку лидеров композиция Africa американского коллектива Toto. Группа исполняет свои хиты в жанрах прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Знаменитая песня была записана в 1982 году.

Стоит отметить, что в список также вошли: Someone Like You певицы Адель, Hallelujah Джеффа Бакли, My Heart Will Go On Селин Дион, Losing My Religion рок-группы R.E.M и Dancing Queen – ABBA. Без сомнения, в рейтинг вошли только самые достойные композиции. Впрочем, как говорится, у всех свои музыкальные предпочтения.