Никогда не надоест: составлен список любимейших песен россиян

Не секрет, что язык музыки понятен всем, вне зависимости от пола, расы и возраста. Вероятно поэтому в мире сложно найти хоть одного человека, который бы не любил на досуге послушать любимые песни. Впрочем, выяснилось, что большинство отдают предпочтение не самым популярным жанрам музыки – року и соулу. Стоит отметить, что сейчас в мире куда больше преобладает любовь к поп-направлению.
Тем не менее, первую строчку рейтинга заслуженно занимает композиция американской рок-группы My Chemical Romance – Welcome To The Black Parade. Примечательно, что клип коллектива, опубликованный в 2006 году, собрал на видео-хостинге YouTube более 127,5 миллионов просмотров.
Второе почетное место рейтинга музыкальных предпочтений досталось композиции в жанре соул I Will Always Love You, которую в 1992 году исполняла знаменитая певица Уитни Хьюстон. Песня настолько пришлась по душе кинематографистам, что ее даже вставили в одну из знаменитых картин о Терминаторе, сообщает ToDay News Ufa.
Замыкает тройку лидеров композиция Africa американского коллектива Toto. Группа исполняет свои хиты в жанрах прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Знаменитая песня была записана в 1982 году.
Стоит отметить, что в список также вошли:
Someone Like You
певицы Адель, Hallelujah Джеффа Бакли, My Heart Will Go On Селин
Дион, Losing My Religion рок-группы R.E.M и Dancing
Queen – ABBA. Без сомнения, в рейтинг вошли только самые достойные композиции. Впрочем, как говорится, у всех свои музыкальные предпочтения.
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