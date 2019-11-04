Володин поздравил россиян с Днем народного единства

"На протяжении веков любовь к Отечеству, общие духовные ценности, история и традиции объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий в нашей стране", – цитирует парламентария официальный сайт Госдумы.
Как и во все времена, единство народа, вера в будущее России и патриотизм помогают развивать страну, укрепляют ее позиции в мире, отметил Володин. Он пожелал россиянам успехов и всего самого доброго.
День народного единства – один из самых молодых государственных праздников нашей страны. Впервые его отметили в 2005 году.
Праздник установлен в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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