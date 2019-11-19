Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер

Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance. Мероприятие проходит каждый год в театре Палладиум в Лондоне. В нем приняли участие работники цирка Cirque di Soleil и другие представители британской сцены. Согласно правилам, все средства, собранные на вечере, отправятся на нужды артистов в фонд, который курирует королева Елизавета II.
Почетными гостями концерта стали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Для выхода в свет внук британской королевы выбрал классический смокинг, а его супруга предпочла эффектное черное кружевное платье на чехле от известного бренда. Примечательно, что оно создавало видимость прозрачного. Впрочем, рукава у него действительно такими и были. Завершали образ маленький черный клатч и эффектные крупные серьги. Волосы Кейт предпочла уложить в традиционные крупные локоны.
Поклонники в Сети бурно отреагировали на торжественный выход Кейт. Пользователи не могли поверить, глядя на стройную подтянутую фигуру Миддлтон, что она мать троих детей, которые мал мала меньше. Какая же она все-таки красивая и эффектная, просто глаз не отвести!)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Кейт есть рост и фигура, она очень эффектная плюс очень обаятельная", "Роскошные волосы, искренняя улыбка, стройная фигура, удачное платье – хороша Катя..." – высказались русскоязычные поклонники.
Не обошлось и без сравнений с Меган Маркл, женой младшего брата принца Уильяма, Гарри. Весной герцогиня родила сына. По какой-то причине пользователи Сети относятся к Меган с большим предубеждением. По их мнению, Маркл, в отличие от Кейт Миддлтон, выглядит неискренней и нестильной.
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