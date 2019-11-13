Братьев и сестер будут зачислять в одну школу

Документ вносит поправки в Семейный кодекс и закон "Об
образовании в Российской Федерации". Дети из одной семьи, проживающие по
одному адресу, получат приоритетное право зачисления в учебные заведения,
которые посещают их братья и сестры.
Изначально законопроект распространялся только на школы. Ко второму чтению в него добавлены детские сады. "Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается", – прокомментировал принятие документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Приняв одного ребенка, образовательное учреждение может отказать в зачислении другому. Это создает неудобства для родителей, отметил председатель нижней палаты.
В регионах пытались решить проблему на уровне местного законодательства, напомнил Володин. "Однако практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий", – сказал спикер.
Напомним, ранее парламентарии приняли в первом чтении законопроект о горячем питании в школах. В документе прописаны особенности организации качественного и здорового питания детей.
Нормативно-правовой акт запрещает использование в детском питании сырья, изготовленного при помощи стимуляторов роста, ГМО, пестицидов и других потенциально опасных веществ.
Также проект закона четко определяет обязанность обеспечивать учащихся горячей едой.
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