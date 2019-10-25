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Общество

"Ты когда-нибудь спрашивала папу?": старшая сестра со смехом вонзила нож в спину Маркл

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Вместо поддержки после жесткой критики Меган Маркл получила нож в спину от собственной старшей сестры. Саманта Маркл посмеялась над герцогиней Сассекской и обвинила ее в лицемерии.
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Все началось с выхода фильма о путешествии Меган с супругом в Африку. Картина вызвала огромный общественный резонанс. Поговаривают, что после этого рейтинг жены принца Гарри рухнул ниже критической отметки, так как члены королевской семьи позволили себе высказать слишком много личного.

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Меган Маркл актриса

Маркл рассказала, что чувствует себя покинутой родными. Кроме того, она поведала, что ей очень тяжело из-за нападок журналистов. Однако ее старшая сестра выступила с критикой. Саманта отметила, что Меган понимала, на что шла, выходя замуж за принца. Она высмеяла младшую сестру и сказала, что той грех жаловаться на роскошную жизнь.

"Знаете, это просто смешно. Мне кажется, что кто-то, кто летает на частных самолетах в сопровождении лучших охранников, живет, как миллионер, не должен когда-либо жаловаться", – высказалась Маркл-старшая в интервью корреспондентам Inside Edition

Она также упрекнула герцогиню Сассекскую в лицемерии и равнодушии. Женщина отметила, что супруга принца Гарри желает получить душевное тепло, при этом ничего не отдавая взамен. Саманта раскритиковала Меган за разрыв после свадьбы связей с родственниками.

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Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)

"Она сказала что-то вроде: "Приятно знать, что кому-то интересно, все ли у меня в порядке". Я тогда подумала: "Вот это номер! Ты сама-то когда-нибудь спрашивала папу, в порядке ли он после двух сердечных приступов?" – возмутилась старшая сестра Маркл.

Некоторые пользователи после этого интервью посчитали, что женщина просто завидует знаменитой родственнице. Тем не менее, Маркл-старшая сказала, что она просто озвучила свое мнение.

Автор: 25 октября 2019, 18:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Стал подкаблучником.
1

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