"Ты когда-нибудь спрашивала папу?": старшая сестра со смехом вонзила нож в спину Маркл

Вместо поддержки после жесткой критики Меган Маркл получила нож в спину от собственной старшей сестры. Саманта Маркл посмеялась над герцогиней Сассекской и обвинила ее в лицемерии.

Все началось с выхода фильма о путешествии Меган с супругом в Африку. Картина вызвала огромный общественный резонанс. Поговаривают, что после этого рейтинг жены принца Гарри рухнул ниже критической отметки, так как члены королевской семьи позволили себе высказать слишком много личного.

Маркл рассказала, что чувствует себя покинутой родными. Кроме того, она поведала, что ей очень тяжело из-за нападок журналистов. Однако ее старшая сестра выступила с критикой. Саманта отметила, что Меган понимала, на что шла, выходя замуж за принца. Она высмеяла младшую сестру и сказала, что той грех жаловаться на роскошную жизнь.

"Знаете, это просто смешно. Мне кажется, что кто-то, кто летает на частных самолетах в сопровождении лучших охранников, живет, как миллионер, не должен когда-либо жаловаться", – высказалась Маркл-старшая в интервью корреспондентам Inside Edition.

Она также упрекнула герцогиню Сассекскую в лицемерии и равнодушии. Женщина отметила, что супруга принца Гарри желает получить душевное тепло, при этом ничего не отдавая взамен. Саманта раскритиковала Меган за разрыв после свадьбы связей с родственниками.

"Она сказала что-то вроде: "Приятно знать, что кому-то интересно, все ли у меня в порядке". Я тогда подумала: "Вот это номер! Ты сама-то когда-нибудь спрашивала папу, в порядке ли он после двух сердечных приступов?" – возмутилась старшая сестра Маркл.

Некоторые пользователи после этого интервью посчитали, что женщина просто завидует знаменитой родственнице. Тем не менее, Маркл-старшая сказала, что она просто озвучила свое мнение.