Отец преподал урок принцу Гарри с Меган Маркл

Многие уже успели сравнить мировоззрение и ценности наследника престола с поступками его сыновей Гарри и Уильяма. Ленту назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри. В фильме показана скромная жизнь принца Чарльза.
"Это история о его работе, а не о нем самом", "Он занят делом, а не жалобами", "Пример трудолюбия и скромности!" – приводит отзывы британцев о картине Woman.ru. В картине принц Чарльз ни разу не пожаловался на трудности жизни при дворе.
В документальном фильме старший сын Елизаветы II практически ничего не говорил о своей семье. Отец принца Гарри и свекор Меган Маркл рассказывал о людях, которые живут и работают на земле герцогства, о проблемах земледелия, о важности ежедневной упорной работы.
Пользователи Сети уверены, что принц Чарльз преподал урок, как быть членом королевской семьи. Монаршие особы должны выполнять свою работу, думать о делах и благополучии государства, а не о личных проблемах. "Гарри и Меган, надеюсь, вы возьмете это на заметку", – высказались одна из зрительниц в "Твиттере".
Отметим, что Чарльз был возмущен поведением своих сыновей. Особенно его разозлило заявление принца Гарри, который признался в интервью, что редко видится со старшим братом. Слухи о напряженных отношениях в королевской семье бросают тень на репутацию старших членов династии – принца Чарльза и Елизаветы II.
Как писали "Дни.ру", поведение принца Гарри и Меган Маркл все больше беспокоит монаршую семью. Пара нередко позволяет себе отхождение от официального протокола, подрывая традиции. Особенно переживает по этому поводу королева Великобритании. Она считает, что жена принца Гарри должна вести себя и одеваться скромнее.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Это форум ума лишённых?