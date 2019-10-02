Дорого заплатят: взбешенный принц Гарри встал грудью за оплеванную Маркл

"Людям дорого стоит эта безжалостная пропаганда, особенно когда это ложь и злые домыслы...," – передает слова принца Гарри телеканал "Царьград", -... и хотя мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит – многие из вас могут это понять, – я не могу описать, насколько это больно".
Кроме того, мужчина не забыл упомянуть о своей матери Леди Ди. Женщина скрывалась от нападок журналистов в Париже, когда произошла страшная авария. Со времени трагедии прошло уже более 20 лет, однако эта рана в душе принца все еще не затянулась, сообщает телеканал "360".
"Самый глубокий страх – это повторение той давней истории. Потерял мать и
теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил," – дополнил представитель королевской семьи.
Герцог Сассекский также отметил, что письмо Меган Маркл было отредактировано сотрудниками редакции. Он связал это с тем, что таким образом пресса пыталась повлиять на восприятие читателей.
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