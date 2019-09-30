Меган Маркл сверкнула нижним бельем в отсутствии мужа

Накануне герцогиня Сассекская позавтракала в обществе южноафриканских активисток. Среди них были политики и общественные деятели, в том числе 81-летняя София Уильямс-Де Брюн. Эта женщина является известным борцом против апартеида.
Для выхода в свет Маркл отдала предпочтение элегантному наряду. Он надела черный топ и белую с черными полосками юбку. Вот только ткань топа оказалась очень тонкой, поэтому при определенном освещении было отчетливо видно бюстгальтер Меган.
После этого супруга внука королевы Елизаветы II появилась в аэропорту Кейптауна в компании своего маленького сына. Она несла завернутого в одеяльце малыша на руках, крепко прижимая к себе. Стало известно, что они вылетели в Йоханнесбург коммерческим авиарейсом.
Чуть позже к жене и ребенку присоединится глава семейства, и они, наконец, смогут завершить свое 10-дневное африканское турне. Сейчас пока герцог Сассекский продолжает свое сольное путешествие по странам ЮАР. На данный момент он находится в Малави, куда он прилетел из Анголы.
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