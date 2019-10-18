Поклонскую возвели на пьедестал после скандала с Собчак

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о медийном скандале между депутатом и телеведущей. По его мнению, Наталья Поклонская выглядит более достойно, чем ее оппонентка.

По мнению эксперта, парламентарий и Ксения Собчак – противоположности. Он считает, что светскую львицу, очевидно, мало волнует то, что о ней думают другие люди. Совершенно другая ситуация с Натальей Поклонской.

"Она по своей натуре отличница. Честь и совесть для нее не пустой звук. Обратная история с Собчак, честь и совесть там, судя по ее поступкам и высказываниям, и близко не ночуют", – заявил Манукян в беседе с "Дни.ру". Он уверен, что для телеведущей именно экс-прокурор Крыма является главным раздражителем, человеком, к которому она никогда не сможет подступиться, и она это знает.

"Пределом мечтаний для Собчак было бы взять интервью у Поклонской. Их диалог собрал бы многие миллионы просмотров. Однако, скорее всего, этого никогда не случится", – предположил эксперт. По его словам, обе они – сильные фигуры. "Конечно, со знаками плюс и минус, но личности", - добавил Манукян.

Он отметил, что каждая из них в душе мечтает управлять Россией. "И понимая, что это почти нереально, я все же одной из них этого очень желаю однажды достичь. У Собчак сильные черты достались от отца, да и мама ее весьма сильная личность. С родителями Натальи Поклонской я не знаком, но из нашего личного общения я сделал вывод, что у нее очень добрые родители, которые дали ей отличное воспитание, словно она воспитывалась в пансионе или в институте благородных девиц", – высказался Манукян.

Эксперт убежден, что если бы у Николая II была такая дочь как Наталья Поклонская, то он бы ею гордился и однажды пожелал бы, чтобы именно она стала его преемницей. "А задатки императрицы, лидера государства у нее есть, можете не сомневаться", – заверил Вадим Манукян.