Поклонская ответила на язвительные нападки модницы Собчак

Реакция депутата оказалась не менее саркастичной. Она отметила, что у слуг народа, входящих в комитет Госдумы по международным делам, много забот и вопросов, далеких от длины юбок, а тем более от переживаний журналисток и Ксении Собчак в частности.
Наталья Поклонская подчеркнула, что уважительно относится к стилю одежды светской львицы. Она добавила, что считает ее привлекательной. "Мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины", – цитирует экс-прокурора Крыма "Царьград".
Все началось с того, что Ксения Собчак позволила себе замечание по отношению к депутату в своем телеграм-канале. Она написала, что после перехода под начало Леонида Слуцкого Наталья Поклонская, "видимо, вынуждена носить юбки подлиннее, чтобы новый начальник не переименовал "няшку" в "зайчутку".
Отметим, Наталья Поклонская является одной из самых красивых и успешных дам в российской политике. Кроме того, парламентария давно признали иконой стиля: наряды депутата считают элегантными, выдержанными, но при этом не лишенными женственности.
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