"Пью кровь младенцев": Поклонская резко высказалась о причастности к секте

Наталья Поклонская удивила россиян своими словами о причастности к секте. Девушка объяснила, с чем именно могут быть связаны слухи.



Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто бы Поклонская подалась к царебожникам на почве развода. Недавно бывший прокурор Крыма разошлась с супругом, но происходящее отказалась комментировать.

Кроме того, Наталья потребовала убрать всю клевету. В противном случае, девушка грозилась обратиться в суд для защиты собственных чести и достоинства. Она отметила, что никаких скандальных комментариев не давала и теперь хочет, чтобы обидчики выпустили материал-опровержение.

"Знаете, вот это просто… это то, что надо было обязательно придумать, потому что это некая история, за которую можно зацепиться. Ну, за что еще к Поклонской пристать?"

Своими мыслями она поделилась в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?". Она уточнила, что привязаться к ней, по большей части, не за что. В коррупции девушку обвинить сложно – у нее не столь внушительное финансовое обеспечение.

"Ну, сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев… ну, бред, да? Летучих мышей ест – тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ну, что еще… занимается там… я не знаю, ходит в клубы-кабаки? Да тоже нет. Ну, что еще? А, да она же у нас верующая! А почему бы ей не быть сектанткой?" – поделилась возмущением бывший прокурор Крыма.

Она добавила, что ранее ездила в Екатеринбург в монастырь. В информационном потоке город носит дурную славу о всяких происшествиях. Вероятно, именно поэтому многие сочли, что поездка стала паломничеством к месту сбора сектантов.

