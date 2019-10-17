Дума сокращает рабочий день для женщин на селе

Законопроект депутаты подготовили совместно с профсоюзами,
отметил законодатель. Нормативный акт гарантирует работающим на селе женщинам сокращенный
рабочий день. "Не более 36 часов в неделю", – уточнил Володин.
Важный момент: оплата останется прежней, как при 40-часовой рабочей неделе, подчеркнул Володин. "Кроме того, законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части", – сказал спикер Госдумы.
Ко второму чтению в нормативно-правовой акт добавили положение о том, что размер заработной платы не может быть снижен после вступления закона в силу. Работающие на селе представительницы прекрасного пола будут защищены от риска уменьшения оплаты труда и недоплат, подчеркнул Володин.
Развитие сельских территорий является одним из приоритетов для Госдумы при принятии федерального бюджета на 2020-22 годы. Ранее Вячеслав Володин обратил внимание на важность создания рабочих мест на селе. Из-за нехватки вакансий люди переезжают в крупные города, посетовал законодатель.
В городах власть решает многие проблемы, которые возникают у жителей, а на селе люди зачастую предоставлены в этом вопросе сами себе. Эту проблему также предстоит решать, отметил спикер.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Давайте поиграем!
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Отношения со старым мужчиной.
Козел
Стыдно быть девственницей
Почему Америка богаче всех?
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?