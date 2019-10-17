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Общество

Дума сокращает рабочий день для женщин на селе

Фото: www.globallookpress.com
Гарантии для работающих в сельской местности женщин будут закреплены законодательно. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла во втором чтении. Одним из авторов документа стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
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Законопроект депутаты подготовили совместно с профсоюзами, отметил законодатель. Нормативный акт гарантирует работающим на селе женщинам сокращенный рабочий день. "Не более 36 часов в неделю", – уточнил Володин.

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Важный момент: оплата останется прежней, как при 40-часовой рабочей неделе, подчеркнул Володин. "Кроме того, законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части", – сказал спикер Госдумы.

Ко второму чтению в нормативно-правовой акт добавили положение о том, что размер заработной платы не может быть снижен после вступления закона в силу. Работающие на селе представительницы прекрасного пола будут защищены от риска уменьшения оплаты труда и недоплат, подчеркнул Володин.

Фото: duma.gov.ru

Развитие сельских территорий является одним из приоритетов для Госдумы при принятии федерального бюджета на 2020-22 годы. Ранее Вячеслав Володин обратил внимание на важность создания рабочих мест на селе. Из-за нехватки вакансий люди переезжают в крупные города, посетовал законодатель.

В городах власть решает многие проблемы, которые возникают у жителей, а на селе люди зачастую предоставлены в этом вопросе сами себе. Эту проблему также предстоит решать, отметил спикер.

Автор: 17 октября 2019, 16:02

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