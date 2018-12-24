Встретившаяся с Кадыровым Канделаки оставила некролог и переписала квартиру

Вокруг жизни Тины Канделаки ходит много слухов. Некоторые она решила развеять.

Пресса писала, что телеведущая якобы переписала на своего сына Леонтия квартиру площадью 340 квадратных метров. "Я не владею огромными деньгами, и забота о детях – главный приоритет, – объяснила решение Тина. – По совету юристов решила разделить имущество, нажитое мною до заключения второго брака, между детьми. Поэтому переоформление апартаментов не было, как писали некоторые, подарком Леонтию".

Канделаки напомнила, что является женой госслужащего Василия Бровко (директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех", предприниматель, медиаменеджер, продюсер, основатель Центра стратегических коммуникаций "Апостол"), поэтому вся информация о ее доходах и имуществе является публичной и обновляется ежегодно.

Рассказала она и о том, что уже написала себе... некролог. Это потребовал сделать известный коуч Гор Нахапетян. "Люди с деятельным характером, к которым отношу себя, используют это упражнение, чтобы сформулировать цель, к которой они и будут двигаться, им важно структурировать свою жизнь по шагам", – пояснила Тина.

Прокомментировала она и отказ пожать ей руку чемпионом по смешанным единоборствам Хабибом Нурмагомедовым. "Хабиб, в силу собственной интерпретации традиций, не здоровается с противоположным полом за руку и наверняка не одинок в своей позиции. А правоверный мусульманин Рамзан Кадыров подает мне руку при каждой встрече. Когда я поинтересовалась его мнением, он сказал, что нарушение постулатов заключается не в факте рукопожатия, а в задних мыслях, которые не должны возникать", – цитирует Канделаки журнал StarHit.