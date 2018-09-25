Партнер "отравителя" Скрипалей раскрыл личную жизнь Боширова

На средства массовой информации вышел мужчина, утверждающий, что он является одноклассником и сослуживцем одного из подозреваемых Лондоном по громкому делу. По словам знакомого Руслана Боширова, связаться с журналистами ему посоветовала мама.

Незнакомец назвался Кириллом. По его словам, они с Русланом родом из Душанбе, их родители дружили. Мужчина рассказал, что сначала все они переехали в Ростов-на-Дону, а затем Боширов отправился в Москву.

Также Кирилл сообщил, что они вместе с Русланом учились в школе, институте и служили в армии. Теперь отношения почти не поддерживают. Последний раз виделись в 2014 году, якобы на собрании ветеранов.

На вопрос о войсках партнер по службе и дружбе заявил, что сказать этого не может, передает сайт "Комсомольская правда". У него "50-летняя подписка" – судя по всему, на неразглашение подобной информации.

"Когда мы вместе службу проходили, на втором году его перевели в другую часть. Причины я говорить не буду... Много кого переводили. И после этого… Здесь у солдат-срочников как принято – дембельский альбом и так далее. А в случае подобных переводов весь фотоматериал изымается сотрудниками особого отдела. У меня дома забрали все фотографии, которые были сделаны в 95-м, 96-м, 97-м и 98-м", – цитирует сбивчивые объяснения знакомого Боширова сайт "Комсомольская правда".

Женщина, которая была с #Боширов'ым и Петровым в номере - это Юлия #Скрипаль. Они познакомились с ней в Лондоне и потом приехали в Солсбери, чтобы продолжить знакомство. Но сейчас они боятся об этом рассказывать, что приехали к ней, чтобы не ухудшать своё положение. Криминала нет — Великолепный Го (@WellGosha) 16 сентября 2018 г.

Также Кирилл утверждает, что общается с отчимом Руслана. По его словам, тот живет в Ростове-на-Дону. Однако самое странное – якобы приятель подозреваемого по делу Скрипалей заявил, что не в курсе международного скандала. По его словам, он не смотрит телевизор и не интересуется новостями.

Ранее Александр Петров и Руслан Боширов рассказали о поездке в Солсбери и призвали реальных отравителей Скрипалей принести им извинения. По словам мужчин, из-за шумихи они не могут спокойно выйти на улицу, опасаются за свою жизнь и безопасность близких.