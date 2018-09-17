Роскошная Зейналова раскусила вспотевших Петрова и Боширова

Известная телеведущая высказалась о россиянах, подозреваемых Лондоном в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее мнению, мужчины своим интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян только вызвали тревогу.

Похудевшая и посвежевшая Ирада Зейналова отметила, что интервью никого не успокоило. Оно лишь дало повод для бесконечного числа шуток в Сети. Также ведущая раскусила Александра Петрова и Руслана Боширова на несостыковках и путанице в ответах.

По словам Зейналовой, после рассказов соседей по отелю о том, что в ночь перед поездкой в Солсбери мужчины привели в номер даму, появилось мнение, что это точно "Джеймсы Бонды". И осталась тревога, которую эти двое поселили своим странным поведением: потели, нервничали, давали сбивчивые ответы.

Высказали свое мнение о подозреваемых Лондоном россиянах и деле Скрипаля в целом на Западе. "В этом уходе с радаров может быть ответ на вопросы, зачем ездить смотреть Солсберийский собор в самый неподходящий сезон, зачем прилетать одновременно с Юлией, зачем рассказывать, что возили препараты для фитнеса, зачем вообще травить Скрипаля", – заявил для НТВ колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски.

"Мы не знаем, что делал у нас в стране Скрипаль, с кем вел бизнес. Вы не думаете, что это была некая мафия?" – выразил мнение бывший член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй.

В свою очередь Кремль отреагировал на данные о связи "отравителя" Скрипалей с Минобороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверяет словам Путина о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова ,передает "Интерфакс". Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что журналисты, дозвонившиеся на телефонный номер, который якобы фигурировал в документах на загранпаспорт Петрова, попали в приемную Минобороны.