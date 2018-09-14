Кремль оценил истерику вокруг заявлений Петрова и Боширова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на интервью подозреваемых Лондоном в отравлении Скрипалей Руслана Боширова и Александра Петрова. Он заявил, что позиция России по данному вопросу осталась неизменной.

Официальный представитель Кремля считает, что неприемлемо упрекать Москву во лжи после выхода в эфир беседы россиян с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Мужчины вышли с ней на связь и решили высказаться перед широкой общественностью.

"Позиция России не претерпела изменений. Она абсолютно прозрачная и последовательная", - цитирует Пескова Life.ru. "Мы считаем неприемлемыми какие-либо ассоциации руководства Российской Федерации и государства с тем, что произошло в Солсбери. Упрекать Россию во лжи после интервью также неприемлемо", – заявил он. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Боширов и Петров – простые граждане.

Песков признался, что пока не видел интервью, поскольку у него не было времени. "Я видел новости на этот счет – основные посылы и заявления", – отметил официальный представитель Кремля.

Отметим, что даже после добровольного появления Петрова и Боширова на экранах и ответов на вопросы Симоньян Запад не прекратил истерику. Там до сих пор подозревают россиян в попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, что Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери и призвали реальных отравителей Скрипалей принести им извинения. По словам мужчин, из-за шумихи они не могут спокойно выйти на улицу, опасаются за свою жизнь и безопасность близких.