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Общество

Дико и страшно: Захарову разорвало из-за травли Петрова и Боширова

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Официальный представитель МИДа прокомментировала свое отношение к нападкам Лондона на россиян в деле Скрипалей. По ее мнению, Александр Петров и Руслан Боширов находятся под "странными и неофициальными" подозрениями.
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Мария Захарова отметила, что сегодня есть все инструменты для установления правды. По ее словам, при этом не нужны ни Шерлок Холмс, ни доктор Ватсон, "чтобы с лупой бегать по Великобритании и методом дедукции устанавливать, кто преступник, а кто жертва". Дипломат считает, что Лондон, обвиняя Петрова и Боширова, забыл такое понятие, как презумпция невиновности.

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Захарову, образно выражаясь, разрывает от негодования. "Когда в 2018 году мне предлагается по фотографии… установить, что сделали эти люди, кто они, и ответить на главный вопрос, верим мы им или не верим, – это дико, странно и страшно!" – цитирует дипломата РИА ФАН. Захарова добавила, что Петров и его товарищ Боширов находятся под странными, неофициальными, но при этом публичными подозрениями.

Официальный представитель МИДа заявила, что все обвинения двух россиян строятся только в публичном пространстве. Она отметила, что Великобритания начала историю с Солсбери как телевизионное шоу. По ее словам, обвиняя Александра Петрова и Руслана Боширова, Лондон не предъявляет абсолютно никаких доказательств, выйдя из правового поля.

Также дипломат обратила внимание на противоречивые данные Великобритании по Петрову и Боширову. Так, утверждалось, что есть двое подозрительных людей, которых на самом деле не существует. "Потому что документы фальшивые и вообще это не их фамилии. Теперь оказалось, что люди есть, документы есть. Давайте жить в мире реальности, а не сюрреализма", - отметила Захарова.

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: GLOBAL LOOK press/Russia Today

Она призвала Лондон для решения вопросов по делу Скрипалей и выяснения причастности к их отравлению Петрова и Боширова вернуться в цивилизованное правовое русло. По ее словам, если продолжать идти предложенным Великобританией путем, то это точно приведет в тупик: не только относительно россиян Петрова и Боширова, но и правосудия в целом.

Автор: Валерия Нарская24 сентября 2018, 13:31
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