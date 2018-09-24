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Общество

Путин спас Асада от неминуемой смерти

Владимир Путин и Башар Асад. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Размещая комплексы С-300 в Сирии, Россия выполняет, как минимум две задачи – защищает свои военные базы и спасает жизнь Башару Асаду. Несмотря на то, что Израиль, которому, собственно, и адресовано это военно-политическое решение, пока прикусил язык от неожиданности, ждать от него подвоха все-таки стоит.
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В Тель-Авиве отказались комментировать решение России передать С-300 Сирии. Впрочем, этого и следовало ожидать. Пять лет назад, когда Москва и Дамаск уже подписали договор о передаче этих же комплексов, Израиль подсуетился и путем тяжелой и длительной дипломатической борьбы все-таки убедил Россию пойти на попятную.

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Дело в том, что имея в арсенале современные средства противовоздушной обороны, Сирия сможет поставить точку в бесконечных авианалетах израильских истребителей, которые регулярно бомбят оружейные склады и  заводы "Хезболлы", а заодно, как бы невзначай, попадают по позициям и технике сирийской армии.

По некоторым данным, в день, когда над Средиземным морем был сбит российский Ил-20, силы антиасадовской коалиции готовили операцию по его физическому устранению. И внезапно появившийся самолет радиоразведки внес серьезные коррективы в эту преступную затею. Теперь же, после размещения в Сирии новых комплексов ПВО, таким планам не суждено будет сбыться.

Дальность действия С-300 в разы превышает диапазон применения морально устаревших комплексов С-200. После появления современных установок ПВО в Сирии, у Дамаска появятся практически безграничные возможности по защите своего неба и военных объектов (как своих, так и российских) на территории всей страны.

ЗРК С-300

Мало того, одна ракета комплекса С-300 может поражать несколько баллистических и аэродинамических целей на расстоянии до 300 километров, а это значит, что теоретически Сирия сможет сбивать самолеты и ракеты, стартовавшие с территории того же Израиля.

Для Тель-Авива это серьезная угроза, поэтому не случайно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже через несколько часов после объявления о передаче Сирии российских комплексов ПВО, позвонил президенту России Владимиру Путину. Российский лидер в очередной раз обозначил позицию Москвы по сбитому Ил-20, а израильский премьер еще раз принес соболезнования в связи с этой трагедией. Другие подробности разговора неизвестны.

Фото: Фото:Telegram-канал Mash/Министерство обороны Российской Федерации

Но, по мнению наблюдателей, все потуги Израиля и на этот раз склонить Россию на свою сторону, бесполезны. После гибели 15-ти военных, причиной которой стали действия израильской авиации, Москва заняла жесткую позицию, о чем еще в день трагедии заявил верховный главнокомандующий.  "Это будут такие шаги, которые заметят все", – сказал Путин 18 сентября.

Что теперь будет делать Израиль для того, чтобы и дальше безнаказанно и в обход международного права бомбить территорию Сирии, можно легко предположить. До момента полного развертывания комплексов С-300 и их командных пунктов (на это уйдет от двух до четырех недель), Тель-Авив постарается по максимуму выполнить свои военные задачи в Сирии. Потом на время Израиль затаится, а через несколько месяцев в зависимости от оперативной обстановки и, возможно, с помощью своих партнеров в регионе, попытается уничтожить хотя бы одну установку ПВО.

Фото: flickr.com/usembassyta

Об этом косвенно свидетельствуют громкие заявления самих израильтян, которые говорят о решимости продолжить операции в Сирии для противодействия военному присутствию Ирана и его сателлитов. И горячие головы в Тель-Авиве вряд ли охладят действия Москвы, которая отправит в Сирию свои зенитные комплексы, говорят наблюдатели.

Но здесь важно учитывать и такой факт: а что, если передача Сирии С-300 – только первый шаг в многоходовой операции Кремля? Что будет, к примеру, если вскоре последует совместное с Сирией решение о полном закрытии всего воздушного пространства страны и объявлении его бесполетной зоной. Тогда не только израильские, но и американские самолеты не смогут выполнять свои задачи на территории суверенного арабского государства.


Автор: Александр Комаров24 сентября 2018, 22:00

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