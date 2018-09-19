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Общество

Украинцы затравили мать погибшего военного с Ил-20

Фото: Максим Кузовков/ТАСС
Гибель российского самолета Ил-20 в Сирии не оставила равнодушными некоторых украинских пользователей Сети. Сплясав на костях погибших военных, циники принялись травить мать одного из военнослужащих за ее сообщения в социальных сетях. 

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Женщина разместила запись на своей странице в Facebook. Это был настоящий крик отчаяния убитого горем человека. "Люди, у меня сын погиб на Ил-20 в Сирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", – написала мать погибшего.  

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В комментарии к посту многие пользователи принялись утешать и успокаивать женщину, высказывать ей слова поддержки. Но нашлись и те, с позволения сказать, люди, которые принялись оставлять под запись глумливые и циничные комментарии.  

Особенно "отличись" украинцы, которые радуется каждому происшествию, связанному с Россией. Диванные циники стали вспоминать Донбасс и Крым, утверждая, что убитая горем мать в ответе за произошедшие там события.  


Так, комменаторы напомнили ей, что ее супруг, также военный, был в составе контингента российской армии в Крыму в 2014 году. Гибель сына, заявили украинцы, стала "возмездием" за события четырехлетней давности.  

Другие не поленились досконально изучить страничку женщины в социальной сети, обнаружив, что та публиковала сообщения о вине Украины за сбитый в 2014 году в небе над Донбассом Boeing Малайзийских авиалиний. "Карма", - написал в своем Twitter пользователь Ray. 


"Ей плевать на сына и что он делал в Сирии", – пишет в свою очередь Татьяна Мирошниченко. "Баба, не ори. Нарожай еще!" – комментируют другие. Из-за нападок потерявших всякие представления о морали украинцев женщина была вынуждена удалить запись. 

Напомним, самолет Ил-20 российских ВКС был сбит вечером 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим. Погибли все 14 человек, находившиеся на борту. В Минобороны России вину за катастрофу возложили на израильских летчиков, которые прикрывались от сирийских ПВО российским самолетом. В Тель-Авиве в ответ заявили, что ответственными за катастрофу себя не считают, переложив вину на Сирию и Иран.  

С заявлением о случившемся выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Москва готовит ответные действия в связи с трагедией. По словам верховного главнокомандующего, они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов военной инфраструктуры в Сирии.

Автор: Иван Поляков19 сентября 2018, 16:04

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