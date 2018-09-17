Виновна Украина: шокирующие подробности уничтожения Boeing над Донбассом
В ходе брифинга руководитель департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков и начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин представили данные о ракете, которой был уничтожен лайнер.
Были продемонстрированы фрагменты сопла и двигателя изделия 9М38, удалось установить его бортовой номер. По словам Паршина, ракета была произведена на предприятии в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Документация о ней до сих пор хранится на производстве.
После этого, судя по представленным Минобороны данным, изделие было отправлено в войсковую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области на Украине. Сейчас там располагается дивизион 223-го зенитно-ракетного полка из Львовской области.
Ракета все это время находилась на территории Незалежной и в Россию, подчеркнули представители военного ведомства, не возвращалась.
Кроме того, Конашенков и Паршин обнародовали запись разговора полковника ВСУ Руслана Гринчака, который в 2014 году возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду, контролировавшую небо над Донбассом. В частности, военный заявляет, что украинская армия может сбить еще один Boeing.
"Гринчак, в соответствии с занимаемой должностью, достоверно знал истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом. В этом случае произнесенная им фраза о возможности "сбить еще один малазийский Boeing прямо указывает на причастность ВСУ", – заявил Конашенков.
Boeing-777 Малайзийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большая часть жертв - подданные Нидерландов. Украина сразу же обвинила в катастрофе ополченцев ДНР и Россию.
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