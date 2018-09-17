Виновна Украина: шокирующие подробности уничтожения Boeing над Донбассом

Ракета, которой был сбит Boeing Малайзийских авиалиний в 2014 году в небе над Донбассом, принадлежала 223-му зенитно-ракетному полку Вооруженных сил Украины. В понедельник, 17 сентября, на брифинге Минобороны были представлены убедительные доказательства вины Киева в уничтожении лайнера.



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