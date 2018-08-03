"Он был хорошим сыном": мать Усамы бен Ладена дала первое интервью

Алия Ганем долгие годы отказывалась комментировать дела своего сына Усамы бен Ладена. Она не давала интервью в то время, когда террорист номер один возглавлял "Аль-Каиду" (запрещенную в России организацию), не общалась с журналистами ни разу за девять лет после его убийства. Наконец, власти Королевства Саудовская Аравия позволили женщине рассказать свою историю.

Семья Усамы бен Ладена по-прежнему носит статус одной из самых обеспеченных в Саудовской Аравии. В ее владении – строительная империя, которая возвела большую часть сооружений в нынешнем королевстве.

Тем не менее все передвижения и взаимодействия семейства - под серьезным присмотром властей. В том числе и разрешение на общение с журналистами, которое на сей раз дал 32-летний принц Мухаммед бин Салман, представляющий новое руководство страны.

Алия Ганем вспоминает о своем первенце как о застенчивом, но очень способном ребенке. Она уверена, что его сделали совсем другим человеком люди, с которыми он общался в университете.

"Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил людей, которые в значительной степени промыли ему мозги в 20 лет. Вы можете назвать это культом. Они получили деньги за свое дело", – заявила Алия Ганем в интервью британской газете The Guardian.

Женщина уверяет, что всегда советовала Усаме держаться подальше от этих людей. Однако сын просто перестал ей рассказывать о своих делах, так как не хотел расстраивать. По словам женщины, одним из встреченных ее сыном в университете людей был представитель организации "Братья-мусульмане" (запрещенная в России группировка) Абдулла Аззам. Его впоследствии изгнали из Саудовской Аравии, и тогда он занял место духовного советника Усамы бен Ладена. В начале 80-х годов будущий террорист номер один ушел на территорию Афганистана.

"He met some people who pretty much brainwashed him in his early 20s. You can call it a cult" #BinLaden https://t.co/CcarvXYKNL — Saif Islam (@Saif_Islam) 3 августа 2018 г.

В то же время брат Усамы Ахмад заметил, что мать нечасто бывает объективным свидетелем. По его словам, со времени теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года прошло уже 17 лет, а Алия до сих пор отказывается винить сына. Тем не менее когда начали приходить новости о трагедии, которую впоследствии назвали 9/11, вся семья знала, что это – дело рук Усамы. Его родные поняли, что столкнутся с ужасными последствиями.

Семья бен Ладен считает, что младший сын Усамы, Хамза, намерен мстить за отца. Братья слышали от него такие слова. Насколько известно, Хамза бен Ладен сейчас в Афганистане. Недавно в США его признали международным террористом.