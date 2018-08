"Он был хорошим сыном": мать Усамы бен Ладена дала первое интервью

Семья Усамы бен Ладена по-прежнему носит статус одной из самых обеспеченных в Саудовской Аравии. В ее владении – строительная империя, которая возвела большую часть сооружений в нынешнем королевстве.

Тем не менее все передвижения и взаимодействия семейства - под серьезным присмотром властей. В том числе и разрешение на общение с журналистами, которое на сей раз дал 32-летний принц Мухаммед бин Салман, представляющий новое руководство страны.

Алия Ганем вспоминает о своем первенце как о застенчивом, но очень способном ребенке. Она уверена, что его сделали совсем другим человеком люди, с которыми он общался в университете.

"Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил людей, которые в значительной степени промыли ему мозги в 20 лет. Вы можете назвать это культом. Они получили деньги за свое дело", – заявила Алия Ганем в интервью британской газете The Guardian.

Женщина уверяет, что всегда советовала Усаме держаться подальше от этих людей. Однако сын просто перестал ей рассказывать о своих делах, так как не хотел расстраивать. По словам женщины, одним из встреченных ее сыном в университете людей был представитель организации "Братья-мусульмане" (запрещенная в России группировка) Абдулла Аззам. Его впоследствии изгнали из Саудовской Аравии, и тогда он занял место духовного советника Усамы бен Ладена. В начале 80-х годов будущий террорист номер один ушел на территорию Афганистана.

