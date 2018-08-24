Украинцы оккупировали Крымский мост

Жители Украины массово скупают туры в Крым. Главная цель - проехать по Крымскому мосту и убедиться в том, что он действительно существует.

В Киеве уже заявляли, что число украинцев, выезжающих в Крым, растет. По данным властей Украины, поток туристов, отправившихся на полуостров, по сравнению с июнем вырос на 36%.

О главной цели туристов рассказали в крымском отделении Российского союза туриндустрии. По словам главы отделения РСТ Бориса Зелинского, украинцы активно заказывают туры с проездом по Крымскому мосту – они хотят убедиться в его существовании.

"Едут на мост, чтобы лично убедиться, что он существует и по нему можно проехать", — заявил Зелинский. Он добавил, что чаще всего мост посещают украинцы, отдыхающие в Керчи, Феодосии, Коктебеле и Судаке.

Так же охотно жители Незалежной покупают туры на курорты Краснодарского края и Кавказа – в Сочи, Анапу и Геленджик – и тоже с проездом по Крымскому мосту. Дело в том, что в украинских СМИ фотографии со стройки называли слишком красочными. Власти пытались убедить граждан, что мост – это голограмма, отснятая на "Мосфильме".

Цифра дня - два миллиона автомобилей! Считаю, что мой первый курортно-рабочий сезон удался :) #крымскиймост pic.twitter.com/gCwGTF2qIu — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 21 августа 2018 г.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Тогда большинство населения поддержали идею воссоединения с Россией. Крымский мост был открыт 15 мая 2018 года. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, напоминает РИА ФАН.

В Киеве же никак не смирятся с фактом существования Крымского моста. Там периодически заявляют о намерении разрушить его – подрывом, авиаударом или даже с помощью высших сил.

Тем временем продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железной дороги на Крымском мосту намечено на следующий год.