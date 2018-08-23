Подрывников Крымского моста объявляют в розыск

Недавние заявления депутата Верховной рады Игоря Мосийчука об уничтожении украинскими спецслужбами Крымского моста не остались без внимания в России. Комментаторы в социальных сетях с иронией восприняли слова одиозного парламентария, а кто-то даже объявил о розыске радикалов.



По словам Мосийчука, Украина в деле уничтожения ненавистного ей Крымского моста должна сотрудничать с союзниками на Кавказе. Какими именно, депутат не уточнил, но эксперты уже успели предположить, что речь может идти о членах террористического бандподполья, которые иногда совершают вылазки в регионе.

Но помимо союзников на Кавказе, депутат Верховной рады уповает на высшие силы и на природную стихию. Словом, понесло парламентария так, что не остановить. Варианты уничтожения моста на Украине рассматривают разные – подрыв, нанесение авиационного удара.

В социальных сетях феерические заявления Мосийчука оценили. Правда, исключительно как юмористические пассажи. Впрочем, высказывания с Украины в свете творящегося там бардака серьезно уже мало кто воспринимает.

Так, один из пользователей Twitter задается вопросом: почему же парламентарий уповает на кого угодно вплоть до высших сил, а не на украинскую армию? Ее, кстати говоря, в Киеве считают сильнейшей в Европе. Видимо, она настолько "сильная", что доверять ей столь ответственное задание, как разрушение моста, ни в коем случае нельзя.

Другие пользователи посчитали слова Мосийчука призывом к терроризму. "В Интерпол на него заяву кинуть", – предложил Злостный Падлокак. Некоторые комментаторы были более радикальны. "Призывающих к терроризму надо поставить к стенке. Для начала – в ООН. Потом де-факто, если не подействует", – полагает Александр Огурцов.

а за призыв к террористическому акту в интерпол на него заяву кинуть.. — Злостный Падлокак (@Padlokak) 23 августа 2018 г.

я думаю, что призывающих к терроризму надо поставить к стенке.

Для начала - в ООН. Потом дефакто, если не подействует. — Александр Огурцов (@Globus_vrn) 23 августа 2018 г.

Напомним, Крымский мост был открыт для движения транспорта 16 мая этого года. С того момента и по настоящий день по трассе проехали уже более двух миллионов автомобилей.

В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Поезда свяжут Симферополь и другие крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.