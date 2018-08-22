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Общество

Раскрыт план уничтожения Крымского моста

Фото: most.life
На Украине строят планы по уничтожению Крымского моста. Намерениями Киева в эфире одного из телеканалов поделился депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, для диверсии в Керченском проливе спецслужбы Незалежной должны работать совместно с исламистами.
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Он пожаловался на активность Москвы в Азовском море. По словам Мосийчука, после строительства моста через Керченский пролив российские пограничники устроили блокаду акватории, создавая препятствия для украинского судоходства.

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 Крымский мост

Крымский мост

Говоря о проблеме Крымского моста, Мосийчук заявил, что для ее решения Киев должен действовать в тесной кооперации с "союзниками на Кавказе". "Надеюсь, что Господь Бог и стихия природная поможет, чтоб моста этого не было", – сказал депутат Верховной рады в эфире телеканала "112 Украина".

В Незалежной уже неоднократно раздавались голоса в пользу уничтожения моста, который не дает покоя Киеву. Так, в мае, когда по трассе было запущено автомобильное движение, в украинском руководстве поддержали американское издание The Washington Examiner. Обозреватель газеты призвал нанести точечные удары по мосту, чтобы вывести его из эксплуатации.


А пока в Незалежной бесятся, Крымский мост устанавливает новые рекорды трафика. 12 августа на трассе были зафиксированы более 33 тысяч автомобилей. Всего с момента открытия движения в середине августа по мосту проехали два миллиона автомобилей.

В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Поезда свяжут Симферополь и другие крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.

Автор: Иван Поляков22 августа 2018, 15:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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