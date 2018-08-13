Поклонская тайно вышла замуж за Соловьева

Наталья Поклонская вышла замуж. Скромная церемония бракосочетания состоялась на родине депутата Госдумы, в Крыму.

Свадьба была скромная, но со вкусом, рассказали журналистам участники торжества. Избранник зампредседателя комитета Госдумы по безопасности – руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Наталья Поклонская от интервью уклоняется – говорит, что пока не готова комментировать свою личную жизнь.

Супруг 38-летней Натальи Поклонской – 47-летний заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он работал в силовых структурах – был старшим следователем по особо важным делам Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции (ведомство существовало до 2003 года). В 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, откуда перешел в аппарат уполномоченного по правам человека.

Наталья Поклонская откровениями о своей личной жизни СМИ никогда не баловала. Известно, что с первым мужем она в разводе. И все же несколько раз проговаривалась, что у нее есть любимый мужчина.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок. И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались", – разоткровенничалась бывший прокурор в прошлом году. Поклонская подчеркивала: она намеренно называла своего мужчину мужем, чтобы отбить у поклонников желание флиртовать с ней, напоминает издание "Шторм".

�� Поклонская вышла замуж, пишут СМИ.



Ее избранником стал руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Свадьба прошла в Крыму в минувшие выходные. pic.twitter.com/ay2XCEsZLA — Телеканал 360° (@360tv) 13 августа 2018 г.

Как сообщается, на свадьбе, которая прошла в минувшие выходные в Крыму, присутствовали, кроме родственников, коллеги Натальи Поклонской по Госдуме и силовым структурам.