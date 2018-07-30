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Общество

"Крыть нечем": украинцы в экстазе от Крымского моста

Фото: most.life
Украинский юрист Татьяна Монтян поделилась впечатлениями от новой переправы после посещения Керчи. Она в восторге от построенного путепровода.
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Завершение строительства Крымского моста доказало украинцам, что российский президент Владимир Путин отвечает за свои слова. Такое мнение высказала Татьяна Монтян.

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По ее словам, над строительством трудились 56 фирм со всего мира. "Но ответственность за него взял на себя Путин. Поставил все на этот мост и не прогадал. Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит. Когда сделают железнодорожную часть и попрут еще и дешевые билеты, будет вообще чудесно, а когда построят трассу "Таврида", так вообще будет полный кайф", – цитирует юриста портал "ПолитНавигатор".

Она подчеркнула, что Крымский мост – мощнейший инфраструктурный проект. От увиденного Монтян в полном восторге.

После открытия Крымского моста полуостров стал точкой притяжения туристов. Однако все больше отдыхающих раздражают пробки – стоять приходится и до моста, и после, и на основных трассах. Одной из недовольных стала Арина Шарапова. Как писали Dni.Ru, на своей странице в Instagram телеведущая обвинила в заторах большегрузные автомобили.

Согласно информации Госкомитета дорожного хозяйства Крыма, движение большегрузов будет ограничено с 15 августа по 15 сентября. Они не смогут ездить с 10:00 до 22:00 на участке дороги Керчь — Феодосия – Симферополь.

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Автор: Людмила Фоканова30 июля 2018, 10:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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