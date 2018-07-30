"Крыть нечем": украинцы в экстазе от Крымского моста

Украинский юрист Татьяна Монтян поделилась впечатлениями от новой переправы после посещения Керчи. Она в восторге от построенного путепровода.

Завершение строительства Крымского моста доказало украинцам, что российский президент Владимир Путин отвечает за свои слова. Такое мнение высказала Татьяна Монтян.

По ее словам, над строительством трудились 56 фирм со всего мира. "Но ответственность за него взял на себя Путин. Поставил все на этот мост и не прогадал. Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит. Когда сделают железнодорожную часть и попрут еще и дешевые билеты, будет вообще чудесно, а когда построят трассу "Таврида", так вообще будет полный кайф", – цитирует юриста портал "ПолитНавигатор".

Она подчеркнула, что Крымский мост – мощнейший инфраструктурный проект. От увиденного Монтян в полном восторге.

После открытия Крымского моста полуостров стал точкой притяжения туристов. Однако все больше отдыхающих раздражают пробки – стоять приходится и до моста, и после, и на основных трассах. Одной из недовольных стала Арина Шарапова. Как писали Dni.Ru, на своей странице в Instagram телеведущая обвинила в заторах большегрузные автомобили.

Согласно информации Госкомитета дорожного хозяйства Крыма, движение большегрузов будет ограничено с 15 августа по 15 сентября. Они не смогут ездить с 10:00 до 22:00 на участке дороги Керчь — Феодосия – Симферополь.