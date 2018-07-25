Шарапову взбесила ситуация в Крыму

Телеведущая Арина Шарапова на своей странице в Instagram выразила недовольство пробками на полуострове. Звезда винит в них большегрузные автомобили.

Шарапова опубликовала ролик, в котором видно дорогу, при этом одна из полос встала. В пробке – множество фур.

"Неужели нельзя проследить, чтобы они все же ездили вечерами?" – возмутилась ведущая. Она напомнила: власти решили, что с 15 июля по дороге Керчь – Симферополь фуры будут ездить с 22:00 и до утра.

Телеведущая подчеркнула, что во всем мире большегрузные автомобили передвигаются ночью и не в выходные, особенно летом, в сезон отпусков. "Ну, конечно, будут пробки!" – резюмировала Шарапова.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) 24 Июл 2018 в 2:07 PDT

Согласно информации Госкомитета дорожного хозяйства Крыма, движение большегрузов будет ограничено с 15 августа по 15 сентября. Они не смогут ездить с 10:00 до 22:00 на участке дороги Керчь — Феодосия – Симферополь.

Как писали Dni.Ru, с 16 мая по 15 июля по переправе через Керченский пролив проехали более миллиона машин, в том числе около 11,6 тысячи заказных и рейсовых автобусов. В сторону Крыма мост принял 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани – более 470 тысяч.