Заложники Скрипали мечтают вернуться в Россию

Племянница отравленного экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сделала важное заявление. Женщина рассказала, что родственники, дядя и его дочь Юлия, хотят на родину.

"Желание есть", – подтвердила племянница Сергея Скрипаля. Однако произойдет ли это, непонятно. Виктория подчеркнула: если бы к отравлению была причастна Москва, такое намерение у ее близких не возникло, передает телеканал "360".

По словам женщины, Скрипаль не представляет ценности и значения для силовых структур, поскольку не располагает важной информацией. "Он простой и тихий пенсионер", – заключила Виктория.

Напомним, что в деле о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились подозреваемые. Британские полицейские пришли к выводу, что к нападению 4 марта в Солсбери причастны два человека, имеющие отношение к России.

Лондон обвиняет Москву в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разрабатывавшимся в СССР в военных целях. Кремль обвинения отвергает. Отец и дочь провели в больнице несколько недель. Юлия выписалась 9 апреля, а Сергей – 18 мая.