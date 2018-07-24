"Почему папа не может взять трубку": из-за исчезновения Скрипаля началась паника

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после выписки из больницы в Солсбери ни разу не вышел на связь с родственниками. Это вызывает серьезное беспокойство у его племянницы.

Дочь Сергея Скрипаля Юлия – как, впрочем, и британские власти – заявляла, что серьезного ущерба здоровью бывшего двойного агента история с "Новичком" не нанесла. Тем не менее поговорить с ним по телефону после выписки из больницы ни племяннице Виктории, ни кому-либо еще из родственников не удалось.

Мать Сергея Скрипаля Елена 24 июля отмечает 90-летний юбилей. Она очень ждала звонка от сына и спрашивала Викторию: "Почему он не звонит?" "Я ей ответила: "Бабушка, это политика". Она все поняла. Вопросов больше не задает. Ждет, конечно, каждый день ждет", – сказала племянница Сергея. При этом Виктория очень сомневается, что женщина когда-либо дождется разговора с сыном.

Виктория Скрипаль не понимает, почему дядя не свяжется с ними, ведь у Юлии, по ее словам, есть возможность звонить. "При последнем звонке Юля сказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено, примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать", – заявила женщина агентству РИА Новости.

Согласно версии британских властей, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Сообщения вызвали международный скандал: как заявили в Лондоне, против Скрипалей использовали боевое отравляющее вещество "Новичок" российского производства. Никаких доказательств, подтверждающих эту версию, Великобритания не предоставила.

В середине мая Сергей Скрипаль завершил курс лечения и был выписан из местной больницы. Его дочь Юлию выписали еще раньше, она успела дать интервью агентству Reuters, в котором и заявила, что существенного вреда ее здоровью и здоровью отца нервно-паралитический яд не причинил.