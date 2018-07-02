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Общество

Подписные листы в поддержку Собянина переданы в Мосгоризбирком

Сергей Собянин. Фото:Александр Щербак/ТАСС
В Мосгоризбирком поступили подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в поддержку одного из кандидатов на пост столичного мэра. Сергей Собянин первым из кандидатов предоставил в избирательную комиссию все необходимые документы.
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Собянин со своими помощниками лично пришел в Мосгоризбирком. Подписные листы депутатов уместились в 17-ти белых картонных коробках. Волонтерам удалось собрать без малого 40 тысяч подписей избирателей вместо положенных 36 тысяч. Поддержку Собянину оказали также 115 народных избранников при обязательной норме в 110.

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Кроме того, действующий мэр представил свой первый финансовый отчет, письменное уведомление о том, что кандидат Собянин не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, а также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Теперь в течение 10 дней Мосгоризбирком проверит подлинность подписей,  правильность других документов и примет решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата Собянина.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

Известно, что на этих выборах будут опробованы несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Если бы он представлял какую-либо партию, то сбор подписей избирателей и муниципальных депутатов ему не потребовался.

Автор: Александр Комаров2 июля 2018, 16:57

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