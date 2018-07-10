Собчак простили за подаренный Киеву Крым

Разгоревшийся осенью скандал с заявлением телеведущей насчет полуострова заинтересовал общественников. Однако ответ надзорного ведомства их поразил.

Прокуратура не нашла в словах Ксении Собчак о принадлежности Крыма к Украине признаков экстремизма, сообщили в общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль". Именно ее руководитель Ростислав Антонов отправлял ранее запрос в надзорное ведомство. По его словам, в ответе чиновников говорится, что комплексное психолого-лингвистическое исследование не выявило в словах журналистки нарушений законодательства.



"Вот и в случае с оценкой территориальной принадлежности Крыма постоянно чудеса происходят. То уголовные дела заводят, а то и замечания не сделают. Теперь у меня остался только один вопрос, правда, не к Собчак, а к Генпрокуратуре. А, собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности", – написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что в ходе предвыборной кампании Ксения попросила разрешения у Киева на въезд в Крым. В ответ власти Украины объявили ее персоной нон-грата. Она оказалась в базе данных сайта "Миротворец", куда украинцы вносят имена тех, кому, по их мнению, необходимо запретить въезд в их страну. Собчак назвала это решение глупостью и уверяла, что на полуостров она собиралась приехать не для того, чтобы заниматься агитацией.

Что касается слов о принадлежности Крыма, то они прозвучали в октябре прошлого года на первой пресс-конференции в статусе претендента на президентское кресло. По мнению Собчак, согласно международному праву, Крым принадлежит Киеву. Она предложила провести на полуострове новый референдум, который бы соответствовал букве закона.

Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Собчак с 1,68 процента голосов заняла четвертое место.