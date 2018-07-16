Лучше сыграть в поло: принц Уильям наплевал на Трампа
Пребывание президента США в британской столице ознаменовалось рекордным числом нарушений протокола. Королева во время приема высоких гостей не должна оставаться одна, но принцы Чарльз и Уильям, которые должны были сопровождать Елизавету II, отказались присутствовать на встрече с Трампом.
"Они просто отказались присутствовать. Это крайне необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", — сообщил источник лондонской газеты Times.
13 июля лидер США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к Елизавете II. Трамп стал 12-м президентом Америки, с которым британская королева познакомилась лично.
Политику встреча понравилась. После аудиенции он назвал Елизавету II потрясающей женщиной, остроумной и проницательной. "Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней!" – заявил американский лидер. Трамп признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп, родившаяся в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II и считала ее воплощением элегантности, пишет Life.ru.
Члены королевской семьи встречаться с президентом США отказались, у них нашлись более интересные занятия. Принц Уильям в это время играл в поло – он участвовал в благотворительной кампании. А принц Чарльз отправился на встречу с полицией в графство Глостершир.
Ранее скандал разразился в Сети вокруг видео, запечатлевшего нарушение протокола американским президентом. Во время прохода перед королевскими гвардейцами Трамп оттеснил Елизавету II, после чего королева едва его догнала. Британские СМИ обрушились с критикой на чету Трамп.
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