В Госдуме открылась выставка "Моя улица"
На церемонии открытия глава Думы отметил роль мэра Москвы в динамичном развитии столицы.
"То, что мы сейчас можем на выставке видеть, сделано за прошедшие четыре года", - обратил внимание председатель нижней палаты парламента, поблагодарив команду градоначальника, которая делает все для того, чтобы город менялся к лучшему.
Вячеслав Володин напомнил, что при принятии законов и формировании бюджета депутаты многое сделали для того, чтобы у города были средства для реализации задуманных проектов.
"Мы гордимся своей столицей и высказываем слова благодарности нашему мэру", – заключил спикер.
На выставке представлены лучшие достижения масштабной программы благоустройства Москвы, запущенной в 2014 году. За четыре года проведена большая работа для того, чтобы сделать столицу комфортным, современным и удобным городом.
В 2015 году власти благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 километров, на следующий год в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий.
В 2017 году благоустроено более ста улиц и городских площадей. Сейчас по программе "Моя улица" идут работы в спальных районах Москвы.
Эксперты объяснили поведение футболиста
Актриса ответила на негативные отзывы
Супруга принца Уильяма буквально сияла
Блогер привел сенсационные доказательства