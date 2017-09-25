Преображение Москвы: как "Моя улица" изменила столицу

В столице подходит к завершению очередной этап масштабной программы "Моя улица" по созданию комфортной городской среды. За последние несколько месяцев были реконструированы Садовое кольцо, Сретенка, Варварка и многие другие улицы в центре Москвы. Одним из основных объектов программы "Моя улица" в 2017 году стала Петровка – древняя улица в самом сердце города, насыщенная историческими и культурными достопримечательностями.

Преобразившуюся Петровку уже осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник отметил, что исторически эта улица была торговой, а значит, по большей части пешеходной. "Мы постарались возродить дух этой старинной московской улицы", – сказал Собянин. Теперь благодаря расширению тротуаров и созданию комфортной инфраструктуры Петровка вернула себе пешеходные функции, что весьма кстати с учетом расположения улицы рядом с "центрами бутиков" – Столешниковым переулком и улицей Кузнецкий мост.

Работы по благоустройству Петровки начались еще в мае. Проезжая часть улицы была сужена примерно на 2,5 метра, при этом количество полос для движения автомобилей не уменьшилось. За счет высвободившегося пространства были созданы комфортные пешеходные тротуары шириной 5,35-7,1 метра. Благодаря этому по всей Петровке можно будет расположить кафе и нестационарные торговые объекты. Это значительно оживит улицу, сделает ее притягательной для пешеходов, превратив в центр активности москвичей и гостей столицы.





Вместо асфальтового покрытия тротуаров на Петровке появилось эстетически привлекательное гранитное мощение общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Обрамляет новые тротуары бортовой камень. В середине осени на обновленной улице высадят 19 деревьев и 33 кустарника.





Проведена работа и по модернизации системы освещения Петровки: установлено 98 опор основного освещения и пять торшеров. В рамках программы "Моя улица были также отреставрированы фасады семи исторических зданий и приведена в порядок территория старинного Высоко-Петровского монастыря – объекта культурного наследия России. Немаловажно и то, что на улице был воссоздан островок исторической брусчатки площадью 80 квадратных метров. Обновленная Петровка – это сочетание наследия прошлого и комфортной городской среды по самым современным технологиям урбанистики.





Но благоустройство московских улиц имеет не только эстетическое значение. Это полноценные проекты развития, которые притягивают к себе бизнес и инвестиции, стимулируют экономическую активность и повышают туристическую привлекательность. Вложенные в благоустройство центральных улиц столицы средства окупятся дополнительными поступлениями в бюджет от развития бизнеса, создания и сохранения тысяч рабочих мест в торговле, питании и индустрии сервиса. Благодаря реконструкции улиц постоянно повышается туристическая привлекательность Москвы, а это дополнительный источник доходов для столичного бюджета.

Всего в 2017 году благоустройство было проведено на 118 улицах и площадях, общая протяженность которых составляет 65 километров, а площадь более 260 гектаров. Были реконструированы Бульварное и Садовое кольца и прилегающие к ним улицы. Отреставрированы и одни из самых загруженных транспортных артерий в центре Москвы – улицы Тверская, Большая Лубянка. Помимо Петровки, были благоустроены и такие любимые москвичами и гостями столицы улицы, как Пречистенка, Сретенка и многие другие.





Фактически произошло то, чего многие так долго ждали – центр города вновь вернули пешеходам. Всего лишь пять лет назад прогулки в этих местах были сопряжены с рядом трудностей и неудобств. Узкие тротуары с зачастую припаркованными на них автомобилями, разбитые бордюры, отсутствие ливнестоков (что особенно критично в зимнее время) и прочие признаки плохой городской среды были типичны для всего центра Москвы. Гулять по городу было просто неудобно.

Но чисто технические трудности перемещения по центру – лишь половина беды. Подняв голову вверх, пешеход мог видеть огромное количество рекламных вывесок и растяжек, которые визуально засоряли улицу и мешали любоваться находящимися на ней достопримечательностями. Не добавляли красоты городу и многочисленные натянутые над улицами провода, на которые особенно жаловались фотографы. В таких условиях повышать туристическую привлекательность города было весьма проблематично.

Теперь все это в прошлом. Центр столицы преобразился и заиграл новыми красками. "Главный результат – это количество пешеходов, которые выходят на эти пространства, растет количество туристов", – отметил глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев. По его словам, благоустроенные улицы создали принципиально иную конъюнктуру для бизнеса. "На сегодняшний день у нас открываются кафе, магазины шаговой доступности, пекарни, ресторанчики", – подчеркнул Елисеев.

Стоит отметить, что все работы по программе "Моя улица" связаны с масштабной заменой коммуникаций. Строителям приходится углубляться под землю, и порой их там встречают удивительные артефакты из прошлого. Одной из самых поразительных находок этого года стала персидская бронзовая чаша XVI века со стихами на фарси, которая была обнаружена при раскопках на Биржевой площади. Почти два месяца понадобилось ученым, чтобы перевести написанное. Оказалось, что древние надписи повествуют о радости дружеского застолья.





Вместе с бронзовой чашей были найдены и другие интересные предметы: боевой топор, фрагмент кольчуги, шлем и даже монеты времен царей Ивана Грозного и Василия Шуйского. Все находки датируются второй половиной XVI – началом XVII века. "С каждой новой находкой мы узнаем чуть больше об истории нашего города, о том, какие люди населяли его много веков назад, об их быте, увлечениях. Уже в те далекие годы Москва обладала всеми признаками мегаполиса своего времени, объединяя интересы людей из разных государств", – поделился своими впечатлениями о старинных артефактах руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Потрудились исследователи и над музеефикацией обнаруженных ранее исторических объектов. Одним из них является фрагмент стены Белого города XVI века на Хохловской площади. Сохранившаяся часть фортификационных сооружений была найдена еще в 2007 году. Тогда на этом месте планировалось сделать подземный паркинг. Но благодаря голосованию на "Активном гражданине" было решено музеефицировать ценность и открыть ее для обозрения горожан. Теперь любой желающий может не только увидеть, но и прикоснуться к древней стене. Преобразилась и территория вокруг нее: вместо котлована с торчащей арматурой и лужами появилось благоустроенная локация в виде амфитеатра – еще одна точка притяжения москвичей. Разительный контраст "было-стало" передают фотографии:













Всего с 2011 по 2017 годы по программе "Моя улица" было благоустроено 327 улиц и других городских пространств. Уложено более двух миллионов квадратных метров крупноразмерной плитки, приведено в порядок более 2300 фасадов исторических домов. По всей Москве высажено около 7400 деревьев и почти 117 тысяч кустарников. Восстановлена историческая брусчатка на Петровке, Покровке, Сретенке, Кузнецком мосту. Обновились и набережные: пешеходы могут наслаждаться прогулкой по широким тротуарам и смотровым площадкам.

Но на этом программа благоустройства Москвы не закончится. Уже в следующем году она придет в спальные районы. Их список будет сформирован в октябре, но уже сейчас известно, что будут реконструированы парковые зоны в Зеленограде, Марьино, Братеево. Масштабные перемены ожидают и Южное Бутово: там благоустроят рекреационные зоны, ремонт затронет площадки у станций метро "Бунинская аллея", "Улица Горчакова". Появится парковая зона и вдоль набережной реки Яузы: там проложат 40 километров велосипедных и беговых дорожек, построят спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.

"Моя улица" – это комплексная программа благоустройства и создания комфортной городской среды в центре столицы. Она предусматривает расширение и обновление тротуаров, установку малых архитектурных форм, создание велосипедных дорожек, озеленение (деревья, кустарники, газоны), создание новых пешеходных переходов и многое другое. Кроме того, проводится ремонт фасадов исторических зданий и устанавливается новое освещение.