Шесть признаков близкой смерти
Список примет приближения конца жизни составили эзотерики. В подтверждение своей теории они приводят истории о последних днях жизни известных людей.
Резкие изменения в поведении человека называют первым признаком скорой смерти. особенно это касается людей, у которых развита интуиция. Человек ощущает тревогу и испытывает приступы панического страха.
Подтверждают гипотезу, по мнению авторов списка, рассказы близких о последних днях Владимира Высоцкого. Артист и певец жаловался друзьям на сильное чувство гнетущего беспокойства. А многие, предчувствуя скорый уход, торопятся переделать все дела.
Второй признак близкой кончины подтверждает и официальная наука. Известен факт, что за несколько дней до смерти лицо человека становится полностью симметричным.
Снижение аппетита, отказ от калорийной пищи авторы считают еще одной приметой скорого конца.
Руки человека незадолго до смерти становятся синеватыми. На лице появляются необычные пятна, дыхание становится холодным.
Еще одна страшилка— Хаали. Сказки и притчи (@haali74) 28 декабря 2017 г.
Тень-смерть (страшилка) - https://t.co/YTO0WuELMH#тень #смерть #страшилка pic.twitter.com/EJBBNvXDBt
На шее у затылка, а также на пятке, спине или локтевом сгибе у человека, близкого к порогу, могут образовываться родинки.
В разговорах с друзьями и близкими человек постоянно упоминает о смерти. Некоторые даже стремятся окружить себя соответствующими знаками. Этого как раз делать не стоит – по мнению специалистов, такое поведение может стать причиной, провоцирующей кончину, пишет Teleprogramma.
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