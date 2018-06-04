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Общество

В Британии назвали нелепую причину спасения Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Британские специалисты обрадовали мир новой, еще более нелепой причиной, по которой якобы отравленные нервно-паралитическим веществом "Новичок" Сергей и Юлия Скрипаль избежали смерти. Сообщается, что спастись им помогла детская привычка мыть руки.
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Чем больше широкой общественности становится известно подробностей дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, тем больше несуразностей. Пока больше всего вопросов возникает к изначальным заявлениям официальных лиц Британии о том, что жертвы "Новичка" обречены, поскольку для человека он смертелен в любых дозах, а эффективное противоядие от этого нервно-паралитического вещества найти крайне затруднительно.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Однако оба пострадавших быстро пошли на поправку. Юлия Скрипаль даже нашла силы сказать несколько слов перед камерами, чтобы развеять сомнения о ее самочувствии и местонахождении. Теперь перед британскими экспертами стоит непростая задача – уточнить, как подобный исход согласуется с их первоначальными высказываниями.

Токсиколог Аластар Хэй нашел оригинальное объяснение и, пожалуй, самый необычный рецепт борьбы с нервно-паралитическими веществами. "Наверное, их спасло то, что они мыли руки перед едой", – цитирует эксперта телеканал НТВ. "То есть яд был на коже, а они помыли руки и уменьшили дозу", – пояснил он. Токсиколог напомнил, что в больнице пострадавшим подбирали противоядия одно за другим, пока что-то из этого перечня не подействовало. Однако, по его словам, организмы отравленных Скрипалей вывели токсин естественным путем.

Переехавший жить в Британию бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй без предъявления доказательств обвинила Россию в отравлении их нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок". 18 мая стало известно, что Скрипаля выписали из больницы. Его дочь выписали в апреле и доставили, как говорят британские власти, в безопасное место.

Автор: Геннадий Куприянов4 июня 2018, 08:07
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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