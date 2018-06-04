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Общество

Чиновники "крышуют" опасные рестораны

Фото: GLOBAL LOOK press
Москва славится своей развитой инфраструктурой в сегменте ресторанного бизнеса, а также достаточно высокими стандартами качества. В эти летние деньки можно найти заведение на любой вкус и кошелек, чтобы как следует отдохнуть и получить удовольствие от приятного времяпрепровождения. Однако, если присмотреться повнимательнее, оказывается, что внутренняя кухня московских заведений в прямом и переносном смысле далека от идеала. 
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Имеют место многочисленные нарушения закона, в том числе и реально опасные для посетителей. И почему-то серые схемы, к которым прибегают владельцы заведений, никого особенно не волнуют, включая тех, кого просто обязаны интересовать по долгу службы.

Работа "мимо кассы", наплевательское отношение к правилам пожарной безопасности, многочисленные нарушения при продаже алкоголя и многое другое. Вряд ли можно сделать данную сферу цивилизованной, если со стороны чиновников не будет четкого контроля. Но те ничего "не видят" (или не хотят видеть). И это им очень выгодно.

Чтобы разобраться, почему так происходит – почему заведомо коррупционные схемы реализуются в самом центре столицы, буквально под боком у Кремля – Dni.Ru обратились за разъяснениями к руководителю рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики ГУ МВД по Москве Александру Хаминскому.

Александр Михайлович, неужели ничего не делается, чтобы в рестораны можно было заходить без опаски? Чтобы наказать нечистых на руку чиновников в контрольных и надзорных органах, покрывающих все эти безобразия?

– Как это не делается? Уже целый год я со всех трибун, в том числе с самых высоких, кричу контрольным и надзорным органам: нарушают! придите, проверьте! Но пока чуть ли не за руку на объект не приведешь, предварительно пригрозив президентом, никто никуда не ходит. Под прикрытием 294-ФЗ идет умышленное перевирание самого понятия "надзорных каникул", выгодное лишь нерадивым рестораторам да коррупционерам. Рано или поздно из-за этого один за другим сгорят все столичные рестораны. А с учетом характера нарушений, скорее всего, вместе с публикой. Я имею в виду  не соответствующие элементарным требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути и выходы, а также их отсутствие.

Фото: pixabay.com

Да, рестораторам сделали настоящий подарок в виде "надзорных каникул"…

– Президентом была поставлена задача облегчить развитие малого и среднего бизнеса, поддержать его. Но, к сожалению, нашлось очень много недобросовестных владельцев заведений, которые стали наглеть и использовать этот инструмент в целях собственного обогащения, буквально наплевав на здоровье и безопасность клиентов. И все это происходит при попустительстве коррупционеров в контрольных и надзорных органах, которые тоже греют руки на сверхдоходах в летний сезон. А ведь на нарушения, сопряженные с риском жизни и здоровья граждан, никакие "каникулы" не распространяются!

Действительно, самые крупные и резонансные пожары последних лет – с многочисленными человеческими жертвами, как в "Хромой лошади" или "Зимней вишне", произошли как раз на территории малых и средних предприятий.

– Да. Тех предприятий, которые не уделяли никакого внимания исполнению правил элементарной пожарной безопасности. Вдвойне ужасно, что все эти нормативы "пишутся кровью".

Хорошо, что "кровью" – только пожарка…

– Пожарная безопасность лежит в основе и других законодательных норм, регулирующих сферу общественного питания. И здесь, соответственно, выявляются свои нарушения. Например, весьма распространено игнорирование Постановления Правительства Москвы № 102-ПП от 6 марта 2015 года "О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания". Оно регулирует возведение нестационарных торговых объектов, которые должны функционировать строго ограниченный срок и не причинять ущерб облику города. Также  им регламентировано соблюдение требований к материалам и конструкциям, из которых все должно быть построено. Это постановление рестораторы люто ненавидят и при малейшей возможности стремятся его игнорировать.

Фото: pixabay.com

Можете назвать какие-то конкретные примеры опасных "точек", или это служебная информация?

– Все эти "точки" общеизвестны и заметны невооруженным глазом. И вопросов по ним много. Почему мы год за годом наблюдаем, как в ресторане Parisienne строят павильон шатрового типа, запрещенного в Москве? Если он полыхнет, то накроет всех сидящих под ним – до 200 человек вместе с официантами, администраторами, а, возможно, и с самими рестораторами, которым принадлежит все это шапито! И плевать на то, что единственного имеющегося выхода в случае пожара на всех не хватит! Почему владельцы ресторана Ruski – ООО "Фалькон", в прошлом году оштрафованные за нарушения правил пожарной безопасности, ни одного из них не устранили, а напротив, прекрасно себя чувствуют и открывают в Москва-Сити новые заведения, например, "На свежем воздухе" и "Инсайт"? Почему все на местах – и печи с открытым огнем, и ужатые до 60 сантиметров эвакуационные пути, и многое другое, "благодаря" чему, случись беда, народ будет лететь с высоты 354 метра над уровнем асфальта свечками?

Наверное, потому, что каждому бизнесмену почему-то кажется, что трагедии случаются где-то в другом месте?

– Потому что каждый бизнесмен стремится максимизировать свою прибыль. А потом, если что, начинают разводить руками и совершенно искренне удивляться, "как же такое могло произойти?". Из-за алчности и недобросовестности совершенно конкретных людей под ударом оказываются и посетители, и персонал, и, что не исключено, простые люди, находящиеся поблизости.

Фото: pixabay.com

Какие еще известные столичные заведения считаются нарушителями?

Ресторан Bistrot в Большом Саввинском переулке. Здесь из года в год позволяют себе строить сезонное кафе, мало чем отличающееся от стационарного. Это же потенциальное кладбище, с трех сторон огороженное монументальным забором! А чтобы снизу было не видно, что там незаконное капитальное строение, все еще и прикрыли декоративными тряпками, под которыми находятся газовые горелки! Почему в описании ресторана "Черетто" на Цветном бульваре гордо сказано о "трех этажах, верхний из которых летом превращается в открытую веранду, а в холодное время года принимает "семейные праздники и другие мероприятия", но нет ни слова о том, что этот отнюдь не самый хилый верхний этаж был надстроен без каких-либо разрешительных документов?

Однако, самострой и пренебрежение пожарной безопасностью гостей – далеко не единственные правонарушения в московских ресторанах. Помимо прочего, на летних верандах повально не исполняется запрет на продажу спиртных напитков крепостью свыше 16,5%. Масса вопросов. И главный снова – "почему?". Ведь что ресторан, что магазин, как хозяйствующие субъекты обязаны исполнять законодательные требования. Но во многих случаях отношение к закону демонстративно наплевательское. А ведь закон принят не просто так, в его "ядре" лежит забота о состоянии социума, от здоровья населения до улучшения криминогенной обстановки. Еще одна грань происходящего, как выяснилось, – "колдовство" с денежными потоками, к слову сказать, немалыми.

Фото: GLOBAL LOOK press

Александр Михайлович, а когда вы сможете сказать, что ваша рабочая группа по борьбе с экономическими преступлениями добилась реального успеха в ресторанной сфере?

– Когда мы прекратим видеть в столице опасные рестораны, наживающиеся на рисках жизни и здоровью людей, включая детей и туристов. Когда концертную деятельность будут организовывать законно, а не выплачивая тысячи долларов гонорара артистам наличкой без договора, и, чтобы отбить эти расходы, обязывая посетителей для брони столов покупать шампанское по 40 тысяч рублей за бутылку (разумеется, без чека). Когда закроют Bamboo.Bar, который пошел дальше своих коллег по цеху, не только незаконно построив торговый объект, но и ухитрившись оформить это сооружение в собственность. Когда так называемый закрытый клуб "Квартира" на Рочдельской, оказывающий услуги общественного питания и розничной продажи алкоголя в отсутствие лицензий или обязательной регистрации, приведет, наконец, свою деятельность в порядок и будет осуществлять ее в рамках правового поля. Или же перестанет существовать вовсе. Но на место ликвидированных нарушителей всегда захотят прийти новые.

Создается впечатление, что у тех, кто заинтересован в благополучии граждан, терпение подходит к концу.

– Решительно невозможно спокойно смотреть на безответственное игнорирование закона со стороны рестораторов и подозрительное бездействие чиновников. Ждут, видимо, когда какой-нибудь "хаминский", которому не наплевать, напишет письмо президенту. Почему нет? Напишу! А рестораторам, потирающим руки в преддверии особенно удачного сезона, и их "крышевателям" в контрольных и надзорных органах хочу сказать следующее. Если вы до сих пор не поняли, что соблюдение элементарных законодательных требований безопасности, которые могли бы защитить ваших гостей при возникновении ЧП, это вопрос чести и совести, то очевидно, пришла нам пора из административно-правового поля переходить в уголовно-правовое. Благо, на Уголовный кодекс РФ нормы 294-ФЗ не распространяются.

4 июня 2018, 12:31

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