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Подчистили следы: отравленную Скрипаль быстро убрали

Юлия Скрипаль. Кадр youtube.com
На фоне геополитической грызни в стане наших "западных партнеров", чемпионата мира по футболу в России и многих других важных событий, далеко на второй план ушла гремевшая еще совсем недавно история с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Теперь же о бывшем сотруднике ГРУ и его дочери ничего не слышно уже целый месяц. Выступив с видеообращением в конце мая, Юлия Скрипаль внезапно пропала. Неожиданное исчезновение девушки вызывает опасения за ее судьбу, ведь для британцев она и ее отец давно стали ненужными и очень опасными свидетелями.
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Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены почти четыре месяца назад – 4 марта 2018 года. В тот день их нашли на скамейке в городке Солсбери в юго-западной Англии. Что было дальше всем известно: британцы очень быстро установили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое производилось в СССР, а значит, во всем виновата Москва.

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Вопреки утверждениям, что отравление "Новичком" приводит к летальным последствиям, Скрипали выжили. Первой заговорила Юлия, это произошло ровно месяц после событий начала марта. Она заявила, что чувствует себя нормально и идет на поправку. Однако от встречи с российскими дипломатами девушка отказалась, причем заявила об этом не сама Скрипаль, а британский МИД, который почему-то присвоил себе право говорить от ее имени.

Неудивительно, что появились предположения, что Лондон удерживает несчастную девушку в заложниках. Всем уже понятно, что Великобритания, заигравшись в шпионские игры, окончательно села в лужу с делом Скрипалей. Факты, подтверждающие вину Москвы так и не предоставлены, тогда как Россия уже неоднократно выступала с доказательствами причастности к этой топорной провокации ряда западных стран.

В таких условиях Скрипали, получившие свободу передвижения и не зависящие от воли Лондона, имеющие возможность говорить то, что считают нужным они сами, а не то, что вложили в их уста британские власти, становятся крайне опасными фигурами для Соединенного Королевства. Своими разоблачениями они могут еще больше осложнить жизнь лондонским махинаторам.

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media

А раз так, то Великобритания, дабы подстраховаться, поспешила взять в заложники гражданку России и начала оказывать на нее давление. Разумеется, ни о каких самостоятельных решениях Юлии Скрипаль в таких условиях говорить не приходится. Она становится лишь пешкой, разменной монетой в политических игрищах русофобов с лондонской пропиской.

В середине апреля в СМИ прошла информация, что британцы, дабы как можно надежнее упрятать от "посторонних глаз" Юлию Скрипаль, поспешили отвезти ее на одну из военных баз. Однако о точном местонахождении дочери бывшего сотрудника ГРУ не сообщалось. Что касается ее отца, то, по сообщениям западной прессы, он был выписан из больницы через месяц – 18 мая. Встречаться с российскими представителями ему, как и дочери, запретили.

Более того, в СМИ начали циркулировать слухи, что британские власти ведут переговоры с США, дабы переправить Скрипалей на постоянное место жительства в Штаты под вымышленными именами. Видимо, чтобы быть точно уверенными, что несчастные, ставшие заложниками геополитических игрищ Лондона и его подельников, уж точно никуда не сбегут от своих "благодетелей".

Официальных подтверждений факта наличия переговоров не поступало, но дымы без огня, как известно, не бывает. Эксперты, в свою очередь, не исключили, что такой сценарий развития событий не исключен. И даже глава российского МИДа Сергей Лавров, известный своей тактичностью, назвал манипуляции Великобритании "похищением или преднамеренной изоляцией".

На публике отравленная Скрипаль объявилась в конце мая. В видеообращении длиной в полторы минуты она рассказала о своем самочувствии и состоянии отца. Российскую помощь она снова отвергла.


И все. После этого ни Юлия Скрипаль, ни ее отец не делали никаких заявлений. Где и в каких условиях они находятся, что с ними происходит, кто их окружает – эти и многие другие вопросы так и остаются без ответа, поскольку российским дипломатам доступ к отцу и дочери по-прежнему закрыт.

Не хотелось бы думать о плохом, но видя, на какие циничные фальсификации способны наши "западные партнеры", нельзя исключать и самых плохих сценариев. Лондон сейчас спешно подчищает все "хвосты", надеясь выйти сухим из из этой мутной истории. Скрипали здесь – ненужные свидетели манипуляций британских спецслужб и стоящих за ними политиков. Убрать их от общественности и российских дипломатов – ничего лучше британцы пока, очевидно, не придумали.

Автор: Иван Поляков22 июня 2018, 22:00
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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