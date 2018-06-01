Россия сделала предложение отравленной Скрипаль

Москва окажет любую помощь отравленной в Солсбери дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. О готовности содействовать возвращению девушки на родину заявил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.

Он прокомментировал появившуюся на прошлой неделе видеозапись с участием Скрипаль, где девушка рассказывает о своем состоянии. По словам дипломата, то, что она находится в добром здравии, "безусловно обнадеживает". "Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие", – сказал Кожин.

Сотрудник внешнеполитического ведомства между тем выразил сомнение относительно полной свободы действий Юлии Скрипаль. По его словам, неясным остается то, в каких условиях находится девушка и имеет ли возможность беспрепятственно общаться с внешним миром. Поэтому, добавил сотрудник МИДа, Москва и дальше будет добиваться предоставления консульского доступа к Скрипаль.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском городке Солсбери. Они были доставлены в одну из местных клиник.

Расследование еще толком не начиналось, но Лондон уже поспешил обвинить в произошедшем Москву. Британские власти заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", который производился в СССР. Тем не менее российская сторона смогла доказать, что химикат производился и в западных странах.

К тому же "Новичок" – смертельно опасный яд. Это значит, что Скрипали должны были неминуемо погибнуть. Между тем отравленные отец и дочь быстро пошли на поправку и вскоре были выписаны из больницы.





В своем первом обращении, записанном после отравления, Юлия Скрипаль заявила, что надеется вернуться в Россию. Однако от услуг нашего дипломатического ведомства она по каким-то причинам отказалась. Британские власти также отказались пускать наших дипломатов к девушке.

По словам Артема Кожина, в записи обращения Юлии Скрипаль просматривается "явная скованность". Он напомнил, что Лондон уже дважды отказал в визе двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Как отметил дипломат, женщине чинятся искусственные препятствия со стороны властей Соединенного Королевства.