"Чума на оба ваших дома": Рынска прокляла воскресшего Бабченко

Новость о внезапно "воскресшем" журналисте Аркадии Бабченко взбудоражила общественность. Светская львица Божена Рынска не скрывает своего раздражения от столь неожиданного поворота событий. "Чума на оба ваших дома", – сыплет проклятиями журналистка.

По ее признанию, от новости об убийстве Бабченко ее "трясло полночи". "Встретилась с Еленой Никитиной и Юлией Щербатовой, они не спали до середины ночи, девки плакали. Сердце болело", – написала Рынска на своей странице в Facebook.

Светская львица недоумевает, что убийства на самом деле не было, а имела место инсценировка. "Ну и мерзость, ну и мерзость", - возмущается она. По словам Божены, такими вещами шутить нельзя. "Чума на оба ваших дома", – добавила журналистка. Впрочем, главное, чтобы Бабченко был здоров, написала она ниже.

Напомним, "убитый" в Киеве 29 мая российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Как сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе пресс-конференции, убийство было инсценировано, чтобы задержать киллера. Глава СБУ заявил, что в организации преступления замешаны российские спецслужбы, которые якобы нашли исполнителя из числа бывших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

За убийство Бабченко киллеру якобы предложили 30 тысяч долларов (по другим данным – 40). По словам Грицака, исполнитель был задержан.

Сам Бабченко заявил, что операцию готовили более двух месяцев, а его самого поставили в известность месяц назад. При этом супруга "покойного" не была в курсе и приняла его смерть за чистую монету. "Олечка, прости, но здесь было без вариантов", - извинился он перед женой.

Аркадий Бабченко постоянно проживает на Украине, Россию он покинул в 2017 году. В своих публикациях он резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику Москвы.